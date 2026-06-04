WEC | Le Porsche-Manthey alla 24h di Le Mans con la livrea del 1951

Porsche Motorsport, insieme al team cliente Manthey, punta alla terza vittoria di classe consecutiva alla 24 Ore di Le Mans.

La 94ª edizione della classica gara di endurance si svolgerà il 13 e 14 giugno sul Circuit de la Sarthe, nel nord-ovest della Francia. Manthey schiererà due Porsche 911 GT3 R nella classe LMGT3. Nel 2026, le due 911 gareggeranno con una livrea argentata per celebrare i “75 anni di Porsche Motorsport”.

La livrea delle due auto da corsa provenienti da Weissach si ispira al design della Porsche 356 SL Coupé del 1951. Quell’anno, i due francesi Auguste Veuillet ed Edmond Mouche conquistarono una vittoria di classe alla primissima partecipazione di Porsche alla 24 Ore di Le Mans.

Ad oggi, le auto da corsa del costruttore di Zuffenhausen hanno ottenuto un totale di 19 vittorie assolute e 112 vittorie di classe. Per il 76° anno consecutivo, almeno una Porsche sarà sulla griglia di partenza della più grande gara endurance del mondo.

"Non solo deteniamo il record di vittorie assolute e di categoria, ma siamo anche l’unico costruttore ad aver schierato almeno una vettura sulla griglia di partenza a Le Mans senza interruzioni dal 1951", afferma Thomas Laudenbach, vicepresidente di Porsche Motorsport.

"Questo dato ci rende molto orgogliosi. Sottolinea quanto Porsche faccia affidamento sull’automobilismo come piattaforma di sviluppo. I freni a disco a ventilazione interna, il cambio a doppia frizione PDK, ormai indispensabile, e la tecnologia ad alta tensione da 800 volt ne sono solo tre esempi".

"Abbiamo portato queste innovazioni da Weissach alla produzione grazie agli impegni agonistici, tra cui Le Mans. Sono quindi ‘nate in pista’ nel vero senso della parola.”

La prima vittoria di classe a Le Mans

Anno 1951: dopo i primi impegni nel motorsport, come le gare cittadine o il Midnight Sun Rally con versioni stradali della 356, il passo successivo fu il grande palcoscenico internazionale. Con una 356 SL, Porsche fece il suo debutto alla 24 Ore di Le Mans. Internamente, il veicolo era denominato “Tipo 514 Porsche Sport per Le Mans 1951”. All’epoca il viaggio da e verso il circuito della Sarthe veniva effettuato su strada, un tragitto di undici ore su strade di campagna con partenza da Zuffenhausen.

Il 23 giugno 1951, i piloti francesi Auguste Veuillet ed Edmond Mouche presero il via alla 24 Ore a bordo della loro 356 argentata. L'auto recava il numero di telaio 356/2-063. La strada verso la prima vittoria di classe si rivelò lunga, poiché due delle tre vetture erano già state danneggiate in incidenti prima dell'inizio della gara.

Tutte le speranze erano riposte sull'unica vettura rimasta, una 356 SL leggera con motore boxer a quattro cilindri da 46 cavalli, raffreddato ad aria, con una cilindrata di 1.086 centimetri cubi. A Le Mans, la 356 SL impressionò per affidabilità, efficienza e precisione.

Al 158° giro, la vettura segnò il suo tempo sul giro più veloce: 5'44"7. La velocità massima del veicolo da 635 kg era di 160 km/h. Quando sventolò la bandiera a scacchi, Veuillet/Mouche si erano assicurati la vittoria nella loro classe e il 20° posto assoluto. In totale, percorsero 2.840,65 km a una velocità media di 118,36 km/h.

Quest'anno il team cliente Manthey schiererà due Porsche 911 GT3 R nella classe LMGT3. Le due 911 scenderanno in pista in argento, un omaggio alla Porsche Coupé del 1951. La vettura #91 sarà guidata da Ayhancan Güven/Timur Boguslavskiy/James Cottingham, mentre Richard Lietz/Riccardo Pera/Yasser Shahin guideranno la gemella #92.

"Un altro progetto personalizzato nel nostro anno di anniversario: siamo lieti di poter rappresentare due ricorrenze speciali e, di conseguenza, Porsche Motorsport a Le Mans. Il richiamo alla prima vittoria di classe di Porsche a Le Mans segna l’inizio di una storia di successi unica, mentre gli elementi delle nostre auto attuali dimostrano che oggi stiamo contribuendo attivamente a plasmare questa storia", spiega Patrick Arkenau, direttore delle competizioni di Manthey Racing.

Nicolas Raeder, AD di Manthey Racing, aggiunge: "Le Mans è sempre stata parte integrante della storia di Manthey. Dalla vittoria di classe al nostro debutto nel 1999, che ha gettato le basi per i nostri anni di successi con Porsche nella categoria ufficiale, fino ai nostri attuali successi nella categoria LMGT3. Questo design riflette non solo il nostro stretto legame con Porsche Motorsport, ma anche la continuità e l’importanza di questa gara per la nostra azienda".