F1 | Ghini: "La Ferrari accende la Luce anche a Monte Carlo?"
Torna l'appuntamento del sabato mattina di Motorsport.com: in questa nuova puntata del Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini trattano i temi che stanno caratterizzando il mondo della F1 in questi giorni. Tanta è l'attesa per una Ferrari che, sulla carta, ha la possibilità di porre fine a un lungo digiuno di vittorie...
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