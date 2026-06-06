F1 | Ghini: "La Ferrari accende la Luce anche a Monte Carlo?"

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole è il capolavoro che ha sorpreso il paddock

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole è il capolavoro che ha sorpreso il paddock

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

Formula 1
Monaco
F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo fatto un passo avanti in termini di feeling, ma non di risultato"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo fatto un passo avanti in termini di feeling, ma non di risultato"

MotoGP | Martin sconsolato: "Solo nel primo settore perdo tre o quattro decimi al giro"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Martin sconsolato: "Solo nel primo settore perdo tre o quattro decimi al giro"
Analisi
Formula 1 Monaco

F1 | Ghini: "La Ferrari accende la Luce anche a Monte Carlo?"

Torna l'appuntamento del sabato mattina di Motorsport.com: in questa nuova puntata del Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini trattano i temi che stanno caratterizzando il mondo della F1 in questi giorni. Tanta è l'attesa per una Ferrari che, sulla carta, ha la possibilità di porre fine a un lungo digiuno di vittorie...

Franco Nugnes Antonio Ghini
Modificato:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Monaco
Prossimo Articolo F1 | Haas evolve l’FTM: ci sono due alette dietro lo scarico per trovare carico con i gas roventi

Top Comments
More from
Franco Nugnes

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

F1 | Audi mette il punto: modifiche ai motori 2027 a patto che non si debba toccare l'hardware

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Audi mette il punto: modifiche ai motori 2027 a patto che non si debba toccare l'hardware

MotoGP | Ducati: Marquez con un'ala più grande nel codone al posto dell'"acquasantiera"

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Ducati: Marquez con un'ala più grande nel codone al posto dell'"acquasantiera"

Ultime notizie

F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole è il capolavoro che ha sorpreso il paddock

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole è il capolavoro che ha sorpreso il paddock

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero