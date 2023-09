Fuoco: "Suonarle a Leclerc nel WEC? Lui è sempre velocissimo!"

La 6h del Fuji prevista per il prossimo fine settimana riaprirà dopo la sosta estiva le ostilità della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship e in casa Ferrari AF Corse ci si prepara per ritornare in azione con le 499P.

Ad un paio di eventi dal termine, le Rosse di Maranello sono ancora in lizza sia per il titolo piloti che per quello Costruttori della massima serie endurance, ma in Giappone la sfida sarà senz'altro ostica, sia nel vedersela contro i padroni di casa della Toyota, che per la voglia delle altre vetture di categoria di fare bene.

Antonio Fuoco è certo che non sarà una lotta a due e salendo sulla Ferrari #50 assieme a Nicklas Nielsen e Miguel Molina dovrà dare fondo a tutto il suo talento per replicare le grandi prestazioni di cui è stato protagonista a Sebring e Le Mans, dove ha centrato la Pole Position, oltre che i podi presi negli Stati Uniti, in Portogallo e a Monza.

Lo scorso weekend il calabrese era proprio in Brianza per vedere il Gran Premio d'Italia di Formula 1, tifando per il suo grande amico Charles Leclerc. Motorsport.com ha potuto incontrarlo assieme ad altri giornalisti per fare il punto della situazione prima di volare in Estremo Oriente.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Luca Barsali

Mancano due gare alla fine e il BoP non sembra favorevole per voi; come pensate di ribaltare lo scenario e che messaggio potete mandare ai tifosi? Magari sperando nella pioggia...

"Andiamo sempre in pista per ottenere il massimo, al Fuji sappiamo che sarà un tracciato difficile per noi, specialmente nell'ultimo settore. Le condizioni climatiche saranno un punto interrogativo, non abbiamo avuto tanta pioggia quest'anno; magari potremmo andare bene sul bagnato, ma al momento non lo sappiamo. Noi ci crediamo sempre, fin dalla prima gara e quando non eravamo i favoriti. Spingiamo fino alla fine e vedremo cosa verrà fuori".

Ad oggi è stata battaglia Ferrari-Toyota: pensate che nelle ultime due gare qualcuno si inserirà tra voi nella lotta, scompaginando i piani?

"Penso che le Peugeot andranno forte, non dico che saranno le favorite, ma potranno dire la loro".

Quando avete capito che l'auto aveva questo potenziale?

"Il feeling con la macchina è stato buonissimo fin dallo Shakedown, pur non conoscendo il livello rispetto ai nostri rivali. L'obiettivo è sempre stato quello di migliorare ad ogni test e alla prima gara eravamo piuttosto pronti, infatti abbiamo realizzato la Pole".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Paolo Belletti

Il regolamento WEC congela l'auto, in chiave futura che miglioramenti potrete apportare?

"Quest'anno stiamo lavorando tantissimo su set-up ed elettronica, facendo un sacco di miglioramenti nell'arco della stagione. Per i prossimi anni dovremo capire anche come saranno le nuove mescole di gomme, in modo da operare sul software e tutto ciò che ne consegue".

Cosa vi ha impressionato di più della 499P?

"Sicuramente il feeling nella guida, è piuttosto facile spingere sempre e raggiungere il limite. Ormai le gare endurance sono sprint lunghe, il che aiuta a trovare confidenza".

Siete tre piloti diversi in equipaggio, come trovate l'equilibrio nella messa a punto della vettura?

"Bisogna trovare un compromesso che vada bene a tutti, non c'è un pilota più favorito degli altri. Con Miguel Molina avevo lavorato nel 2022 e anche Nicklas Nielsen è stato fin da subito molto vicino a noi. Credo che il nostro punto di forza sia il gruppo, lavorando sempre insieme e nella stessa direzione. Anche Davide Rigon ed Alessio Rovera ci stanno dando una mano. Entrambe le auto sono arrivate ad un buon livello subito e questo ha dato serenità alla squadra, con buoni risultati ad inizio campionato in una armonia che ci spinge ad ottenerne altri condividendo tutto".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco Photo by: JEP / Motorsport Images

Hai realizzato due Pole, ma hai sempre detto che Leclerc era più veloce di te quando avete corso assieme; se oggi Charles arrivasse nel WEC, gliele suoneresti...?

"Onestamente è difficile... non lo so! (ride, Ndr). Mi farebbe molto piacere se venisse a correre con noi, ma parliamo di auto molto differenti. Però lui è uno che va molto forte in qualifica".

Il WEC potrà superare la F1 come popolarità?

"Sicuramente l'arrivo di tanti Costruttori e piloti di livello renderà più intrigante la serie, credo che questo farà molto bene al motorsport".