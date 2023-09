WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h del Fuji

Il mondo del FIA World Endurance Championship dopo una lunga vacanza ripende le attività con la 6h del Fuji che si terrà il fine settimana dell'8-10 settembre.

Il penultimo evento della stagione 2023 si svolgerà sul tracciato del Sol Levante con 36 vetture iscritte come già reso noto da alcune settimane, sulle quali ci sono alcune novità tra i piloti degli equipaggi.

12 sono quelle della Classe Hypercar, 11 le Oreca che combatteranno per la LMP2, mentre in Classe LMGTE AM avremo 13 auto in azione lungo i 4,563 km del Fuji Speedway.

Chiaramente tutti i fari sono puntati sulla grande sfida Toyota-Ferrari, in particolar modo perché le GR010 Hybrid si trovano a correre sul terreno di casa e vogliono provare ad allungare in classifica nei confronti delle 499P.

Occhio però a Peugeot, reduce dal primo podio nella serie conseguito a Monza, e alle LMDh di Porsche e Cadillac, mentre non sarà della partita la Glickenhaus, con la Vanwall a completare lo schieramento dei partenti della prima categoria.

Partenza Photo by: Luca Barsali

FIA WEC 2023: gli orari della 6h del Fuji

La Prefettura di Shizuoka, dove sorge il tracciato nipponico, è avanti di 7 ore come fuso orario rispetto all'Italia, dunque per chi vorrà seguire ogni sessione toccherà affrontare un paio di levatacce notturne.

Venerdì 8 settembre sono infatti previste le due Prove Libere da 90' ciascuna, con la prima che avrà luogo a partire dalle ore 4;00 e la seconda alle 8;30 italiane. Il giorno successivo ulteriore sessione di Libere da 60' alle 3;20 e poi Qualifiche alle 7;40, come sempre suddivise in tre manche di 15' cominciando con le LMGTE AM e proseguendo con LMP2 e HYPERCAR.

Domenica 10 settembre è il grande giorno della 6 Ore, il cui semaforo verde è previsto per le 4;00.

Chiaramente il programma e tutti gli orari sono soggetti a modifiche in corso d'opera.

Venerdì 8 settembre

Prove Libere 1: 4;00-5;30

Prove Libere 2: 8;30-10;00

Sabato 9 settembre

Prove Libere 3: 3;20-4;20

Qualifiche LMGTE AM: 7;40-7;55

Qualifiche LMP2: 8;05-8;20

Qualifiche HYPERCAR: 8;30-8;45

Domenica 10 settembre

Gara: 4;00-10;00 (6 Ore)

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg Photo by: Paolo Belletti

FIA WEC 2023: come posso vedere la 6h del Fuji

Tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+, Sky Sport, oltre che sul nuovissimo sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile il livetiming, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel, live.fiawec.com.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite livetiming. La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3, seguite da Qualifiche e Gara. Ecco dove e come possiamo vedere le attività in pista:

Venerdì 8 settembre

Prove Libere 1: 4;00-5;30 (solo Livetiming)

Prove Libere 2: 8;30-10;00 (solo Livetiming)

Sabato 9 settembre

Prove Libere 3: 3;20-4;20 (Livetiming, diretta su Eurosport, Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Qualifiche: dalle 7;40 (Livetiming, diretta su Eurosport, Discovery+ e fiawec.tv)

Domenica 10 settembre

Gara: 4;00-10;00 (Livetiming, diretta su Eurosport, Eurosport 1, Discovery+, Sky Sport e fiawec.tv)