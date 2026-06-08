WEC | Ecco programma e orari TV per la 24h di Le Mans 2026

24h di Le Mans. Non serve aggiungere altro, se non ribadire che è la settimana che il mondo delle corse endurance attende con maggior ansia ogni anno, qualsiasi siano i partecipanti.

Anche per la 94a edizione il Circuit de la Sarthe è pronto ad ospitare i protagonisti del FIA World Endurance Championship e gli invitati dall'Automobile Club de l'Ouest, che dal 10 al 14 giugno 2026 si daranno battaglia per conquistare le vittorie nelle Classi HYPERCAR, LMP2 (assoluta e PRO/AM) e LMGT3.

Tutte le 62 vetture iscritte sono state verificate tra venerdì e sabato scorso, domenica invece sono scese per la prima volta lungo i 13,626km del tracciato transalpino per affrontare 6 ore di test utili a mettere insieme le prime informazioni in vista della settimana di gara vera e propria.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Rainier Ehrhardt

IL PROGRAMMA

Dopo un paio di giorni di sosta per analizzare i dati e ricaricare le batterie, dando spazio anche alle categorie di supporto quali Ferrari Challenge, Porsche Carrera Cup Brasile e Road To Le Mans (Le Mans Cup e altri), mercoledì 10 giugno si ricomincia a girare con le Prove Libere 1 del pomeriggio, antipasto delle Qualifiche che avranno luogo in serata per definire chi andrà a giocarsi la Hyperpole.

In queste sessioni, il primo turno è riservato alle LMP2 e LMGT3 che si giocheranno i 12 posti disponibili nei 30' previsti, seguite dalle HYPERCAR, che nello stesso spazio di tempo dovranno agguantare i migliori 15 posti per il successivo assalto al primato. Infine, la giornata si chiuderà con altre due ore di Libere.

Giovedì si ricomincia dopo pranzo con altri 180' delle Prove Libere 3, ma è dalle 20;00 che scatta il vero e proprio spettacolo con le sessioni di Hyperpole. Prima toccherà a LMGT3 e LMP2 affrontare le due sessioni: nella prima, in 20' ci si giocano gli 8 posti che daranno l'accesso alla seconda, nella quale in 15' sarà battaglia per il primato.

Terminate queste due, sarà il momento delle 15 HYPERCAR con gli stessi tempi a disposizione, delle quali ne rimarranno 10 per l'attacco alla partenza davanti a tutti. La giornata si concluderà con un'ultima ora di Libere notturne per controllare che tutto sia in ordine.

Venerdì giorno di stacco per attività mediatiche e dedicate ai tifosi, in particolar modo la tradizionale parata nel centro di Le Mans, sabato 13 giugno i motori si riaccenderanno alle 12;00 per un quarto d'ora di Warm-Up e poi conto alla rovescia fino alle ore 16;00 per la bandiera verde che darà ufficialmente il via ad un'altra straordinaria corsa.

Vediamo quindi in dettaglio quali sono gli orari previsti per ogni sessione.

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO

Prove Libere 1: 14;00-17;00

Qualifiche LMP2/LMGT3: 18;45-19;15

Qualifiche HYPERCAR: 19;30-20;00

Prove Libere 2: 22;00-24;00

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

Prove Libere 3: 14;45-17;45

Hyperpole 1 LMP2/LMGT3: 20;00-20;20

Hyperpole 2 LMP2/LMGT3: 20;35-20;50

Hyperpole 1 HYPERCAR: 21;05-21;25

Hyperpole 2 HYPERCAR: 21;40-21;55

Prove Libere 4: 23;00-24;00

SABATO 13 GIUGNO

Warm-Up: 12;00-12;15

Gara: 16;00

#4 Crowdstrike Racing by APR Oreca 07 Gibson: George Kurtz, Alexander Quinn, Laurin Heinrich Foto di: Rainier Ehrhardt

FIA WEC 2026: come posso vedere la 24h di Le Mans

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport (tramite DAZN) e sul nuovissimo sito FIAWEC+, anch'esso disponibile tramite applicazione, nel quale è presente pure il Live Timing, consultabile in alternativa sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel.

A differenza delle altre gare della serie, la 24h di Le Mans non avrà altre emittenti e l'esclusiva riguarda solo le due piattaforme sopracitate, beneficiando di una copertura totale di ogni attività in pista. Ecco in riassunto dove e come possiamo seguirle.

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO

Prove Libere 1: dalle 13;45 (diretta su Eurosport 2, Discovery+ e FIAWEC+)

Qualifiche: dalle 18;30 (diretta su Eurosport 2, Discovery+ e FIAWEC+)

Prove Libere 2: dalle 21;45 (diretta su Eurosport 1, Discovery+ e FIAWEC+)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

Prove Libere 3: dalle 14;30 (diretta su Eurosport 2, Discovery+ e FIAWEC+)

Hyperpole: dalle 19;45 (diretta su Eurosport 2, Discovery+ e FIAWEC+)

Prove Libere 4: dalle 22;45 (diretta su Eurosport 1, Discovery+ e FIAWEC+)

SABATO 13 GIUGNO

Warm-Up: dalle 11;45 (diretta su Discovery+ e FIAWEC+)

Gara: dalle 15;00 (diretta su Eurosport 1, Discovery+ e FIAWEC+)