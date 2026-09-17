MotoGP | Quartararo: "Se fossi Pecco, con Marc che vince con la stessa moto, io sarei furioso"

Sia Fabio Quartararo sia Pecco Bagnaia, entrambi campioni del mondo, cambieranno aria in vista della prossima stagione, e tutti e due attraversano una fase molto complicata delle loro carriere sportive. Il francese, l'ultimo pilota a laurearsi campione con la Yamaha (2021), lascerà l'unico marchio con cui ha gareggiato in MotoGP, per otto anni, per diventare la punta di diamante del progetto della Honda. L'italiano, dal canto suo, lascerà la Ducati dopo essere diventato il pilota più vincente nella storia dell'azienda, due titoli e 31 vittorie, per unirsi all'Aprilia, dove farà coppia con il suo amico Marco Bezzecchi.

A otto Gran Premi dal momento in cui smetterà di indossare la tuta rossa, Bagnaia figura nono nella classifica generale, dopo essere salito sul podio quattro volte, in appuntamenti consecutivi. Quartararo, invece, è 15°, con meno della metà dei punti del torinese e senza aver assaggiato il podio finora in questa stagione. Di fatto, l'ultima volta che ha concluso una domenica tra i primi tre è stata l'anno scorso, a Jerez, ed è stata l'unica volta in cui ci è riuscito nel 2025.

"El Diablo" è il meglio piazzato tra i rappresentanti del costruttore di Iwata, con 61 punti, più del doppio dei punti del successivo, che è Jack Miller (28 punti). Bagnaia, invece, ha davanti a sé i due fratelli Marquez e Fabio Di Giannantonio. Particolarmente significativa è la comparazione con il campione in carica, che a Misano si è portato in testa alla classifica e che, nelle ultime sei tappe del calendario, ha totalizzato più punti (166) di tutti quelli accumulati finora dal #63 (143 punti).

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Le continue critiche di Quartararo alla M1, sia che si trattasse della specifica precedente, dotata di un motore a quattro cilindri in linea, sia della nuova, che li presenta a V, hanno fatto salire di recente la tensione tra il ragazzo di Nizza e l'azienda dei diapason. Soprattutto, a seguito delle lamentele del #20 dopo che la Yamaha non gli ha permesso di partecipare, lunedì prossimo, al test che si terrà al Red Bull Ring, con le gomme Pirelli che entreranno in scena nel 2027. Bagnaia, dal canto suo, da mesi cerca una spiegazione alla mancanza di feeling che gli trasmette la sua Ducati.

Interrogato sul fatto se trovi qualche somiglianza tra la sua situazione e quella di Bagnaia, Quartararo ha detto questo giovedì al Red Bull Ring che i due casi non hanno nulla a che vedere. "Il mio caso e quello di Pecco non si assomigliano, perché Márquez sta vincendo. Se Alex, Jack o Toprak stessero vincendo, questo mi metterebbe in una brutta posizione", ha convenuto Quartararo, che ha giustificato la sua posizione in base al confronto tra coloro che competono a parità di condizioni.

"Se io fossi al posto di Pecco, e Marquez mi stesse battendo, sarei furioso e cercherei di capire perché succede", ha ribadito Quartararo, che si aspetta un weekend di sofferenza, soprattutto se pioverà, come anticipano le previsioni meteo, per le carenze che presenta la sua moto in termini di grip: "Se in condizioni normali soffriamo già per mancanza di grip, questo deficit si aggrava ancora di più con la pista bagnata".