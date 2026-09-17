Il penultimo atto della Suzuki Rally Cup si accende al Rally del Lazio con grandi emozioni

Ci sono tutti, e non poteva essere altrimenti, i protagonisti della Suzuki Rally Cup 2026. Al Rally del Lazio inizia la volata per il finale di stagione, e le speranze di tutti passeranno sugli asfalti del frusinate. Con 3 vittorie in 4 round al vertice della classifica svetta Roberto Pellè, con Luca Franceschini alle note della prima Suzuki Swift Sport Hybrid, che ha un buon margine sugli inseguitori.

Il trentino della scuderia Destra4 infatti ha 105 punti in classifica, guadagnati d’esperienza e di velocità, ma i giovani rivali inseguono e fanno sul serio. Al secondo posto dopo 4 appuntamenti infatti scalpita Giovanni Villardi, consacrato con Fabio Andrian al Rally Regione Piemonte, gara in cui ha centrato, convincendo, la sua prima vittoria in carriera. Il classe 2004 della Alma Racing ha già uno scarto, a differenza di Pellè, e quindi a quota 79 punti la differenza reale è ben minore.

Ci crede ancora Jean Claude Vallino, in coppia con Sandro Sanesi per i colori della Bluthunder, che vorrà togliersi di dosso la sfortuna tecnica dell’ultimo round e tornare a spingere per vincere. Galvanizzato dal podio ottenuto ad Alba punterà a migliorarsi ancora l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio per i colori della Calibra, che anche in classifica sono risaliti al 4° generale dopo un avvio di stagione sottotono. Una gara di riscatto deve essere il Rally del Lazio per Nicola Guerrato e Pietro Bergamelli, portacolori della BS Racing, velocissimi nelle ultime apparizioni ma per un motivo o per l’altro mai in grado di raccogliere quanto mostrato al cronometro.

A completare la nutrita presenza Suzuki sulle strade del Rally del Lazio Cassino ci saranno poi altre quattro Swift Sport Hybrid, tutte equipaggiate con pneumatici Extreme, affidate ad altrettanti equipaggi pronti a misurarsi sulle impegnative speciali laziali. Giorgio Basso Corradi sarà affiancato alle note da Nicolò Ventoso, con i colori della Promotor ASD, mentre Marco Scalzotto dividerà l’abitacolo con Cristiano Rosina. Spazio poi a Samuel Soletta-Sandra Salotto, portacolori di Alma Racing, e a Edoardo Sala-Andrea Sala, schierati dalla Meteco Corse.

Suzuki Rally Cup Foto di: Suzuki

Il programma di gara

Il Rally del Lazio Cassino entrerà nel vivo venerdì 18 settembre, dopo la cerimonia di partenza in programma giovedì alle 20:00 nel centro di Cassino. La prima giornata si aprirà con lo Shakedown di Pico, dalle 7:30, su un tratto di 2,62 km che verrà poi utilizzato nella stessa configurazione per la PS1 “Pico Short” (2,62 km – 14:21). Dopo il riordino a Cassino, spazio ai due passaggi sulle prove di “Viticuso” (13,60 km – 16:13 e 19:49) e “Terelle” (14,65 km – 17:18 e 20:54), entrambe confermate nel disegno già affrontato nella passata edizione.

Viticuso propone un tracciato tecnico immerso in uno scenario mozzafiato, mentre Terelle recupera strade profondamente legate alla tradizione del Rally Lirenas e del Rally Cassino. Sabato 19 settembre la sfida ripartirà con la prova regina, la “Torre di Cicerone” di 29,93 km (9:03 e 15:06), la speciale più lunga dell’intero rally e di tutta la stagione, ricavata sul percorso già utilizzato dal Rally di Roma Capitale.

Seguiranno i doppi passaggi sulla “Pico” (9,21 km – 10:36 e 16:39) nella sua configurazione completa e sulla “Itri” (7,05 km – 11:18 e 17:21), veloce e panoramica e quest’anno percorsa in senso opposto rispetto al 2025. Proprio il secondo passaggio sulla Itri sarà la Power Stage conclusiva, prima dell’arrivo finale previsto alle 19:00 in Corso della Repubblica a Cassino.

Un ricco montepremi

Suzuki per la stagione 2026 ha messo in palio addirittura 150 mila euro, con particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 potranno infatti contare su una speciale classifica dedicata, con premi in denaro specifici che andranno a sommarsi a quelli previsti dalla graduatoria assoluta. Se un pilota Under 25 dovesse vincere la classifica assoluta, riceverà così entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally. Per la classifica assoluta, i premi in denaro per i primi otto classificati vanno da 20.000 euro per il primo fino a 1.000 euro per l’ottavo. Per gli Under 25, i primi tre classificati riceveranno premi da 12.000 fino a 4.000 euro, mentre il primo classificato dei navigatori avrà un premio di 1.000 euro.

La classifica della Suzuki Rally Cup vede in testa Pellè con 105 punti; 2° Villardi 79 pti; 3° Vallino 66 pti; 4° Vitali 55 pti; 5° Guerrato 46 pti; 6° Corradi Basso 41 pti; 7° La Cola 37 pti; 8° Scalzotto 30 pti; 9° Soletta 24 pti; 10° Olivieri, Leone 20 pti.

L'albo d'oro della Suzuki Rally Cup

Il lungo albo d'oro della Suzuki Rally Cup vede tanti vincitori, con nomi di spicco. Nel 2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano; 2023 Matteo Giordano; 2024 Sebastian Dallapiccola; 2025 Lorenzo Varesco.

Il calendario 2026 della Suzuki Rally Cup

La Suzuki Rally Cup è pronta a riaccendere i motori lungo le strade più iconiche d'Italia. Dopo aver preso il via a metà maggio con il leggendario Targa Florio Rally (14-16 maggio) ed essersi spostato ad inizio estate nella Capitale con il prestigioso Rally Roma Capitale (3-5 luglio, Tappa 1 e Tappa 2) e per il Rally Regione Piemonte, in programma dal 31 luglio al 2 agosto, ora inizia la seconda parte della stagione.

Il rush finale si riaccenderà a settembre con le prove speciali del Rally del Lazio (17-19 settembre). A decretare il vincitore dell'edizione sarà infine uno degli appuntamenti più blasonati del rallysmo internazionale: il Rallye Sanremo, che dal 16 al 18 ottobre farà da cornice al gran finale di stagione tra storia, curve mozzafiato ed adrenalina.