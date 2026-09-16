Maserati omaggia la mitica livrea 'Eldorado' facendola rivivere sulla GT2

La Maserati prosegue la celebrazione dei suoi 100 anni riproponendo le storiche livree che hanno accompagnato le vetture del Tridente sulle piste di tutto il mondo, portandole nuovamente nelle competizioni per le GT2 impegnate nell'attuale serie europea.

Dopo la colorazione rossa dedicata alla 250F con cui Juan Manuel Fangio si laureò Campione del Mondo di F1 nel 1954 e 1957 - vista a Monza in occasione della prima gara della GT2 European Series e presa subito a mano dal pilota di LP Racing, Philippe Prette - ora è il turno di un altro omaggio al passato.

In occasione dell'evento Tutto Bene Hillclimb che ha avuto luogo sul Lago Maggiore la scorsa settimana, passato e futuro della Casa modenese si sono nuovamente incontrate: stavolta è toccato alla mitica livrea 'Eldorado' che apparve sulla monoposto del 1958, che rivivrà sul modello GT2 da pista, ma anche per la versione stradale della vettura emiliana.

Maserati Eldorado Foto di: Maserati Media Center

La Eldorado fu anche il primo marchio al di fuori del mondo dei motori a mostrarsi su un'auto da corsa; l'azienda di gelati, negli anni a venire, rimase nell'orbita dello sport grazie alla sponsorizzazione nel basket sulle maglie della Fortitudo Bologna (dal 1968 al 1971), il cui celebre simbolo del giovane cowboy - conosciuto anche come 'camillino' - entrò nei cuori dei tifosi dell'Aquila biancoblu grazie alle gesta del grande Gary 'Baron' Schull.

Ma prima, il medesimo disegno si era fatta conoscere in tutto il mondo viaggiando a tutta velocità sulla 420/M/58 #10 condotta da Stirling Moss, i cui colori ora rivivranno sulle Maserati GT2 e GT2 Stradale, impreziosita dal logo originale della stessa monoposto, elementi in carbonio e cerchi neri con monodado della stessa colorazione.

Maserati GT2 Eldorado Foto di: Maserati Media Center

"La monoposto Maserati 'Eldorado' è il primo esempio di sponsorizzazione moderna, dove la vettura prese i colori dell’azienda partner, abbandonando la tradizionale colorazione che la Federazione Internazionale assegnava a ogni Paese", spiega la nota ufficiale di Maserati.

"Si trattò di una vera e propria rivoluzione per l’epoca, di vitale importanza per il futuro del motorsport, che da lì in avanti aprì le porte a nuovi finanziatori. Una proposta di sponsorizzazione arrivò a Maserati da parte di Gino Zanetti, proprietario dell’industria di gelati Eldorado, che voleva promuovere il marchio a livello internazionale".

"La Maserati 420/M/58, telaio 4203, venne così verniciata integralmente nella tonalità bianco panna, anziché di rosso. Due scritte nere Eldorado di grandi dimensioni apparvero ai lati dell’abitacolo, mentre il logo con il volto del cowboy sorridente fu posizionato al centro del musetto e ai lati della pinna posteriore".

"Sulla lunga silhouette della 'Eldorado' trovava spazio anche il nome del pilota destinato a portarla in gara: Stirling Moss, uno dei più grandi Campioni nella storia dell’automobilismo, già pilota ufficiale Maserati. In pochi mesi l’ingegner Giulio Alfieri diede vita alla 'Eldorado' ".

"Il motore, derivato dall'otto cilindri che aveva equipaggiato le 450S bi-albero, aveva una cilindrata di 4.190 cc ed era capace di 410 CV a 8.000 giri. Il telaio tubolare derivava da quello della pluri-vittoriosa 250F, mentre la carrozzeria in alluminio, battuta a mano da Fantuzzi, era caratterizzata da una pinna aerodinamica verticale dietro l'abitacolo. La vettura arrivava a un peso di 758 kg".

"Il 29 giugno 1958, nell’autodromo di Monza, la gara si svolse su tre manche che avrebbero determinato la classifica finale. Nella prima Moss arrivò 4°, nella seconda fu 5°. Nell’ultima, invece, si ruppe il comando dello sterzo e la sua Maserati terminò la corsa contro il guard-rail. In virtù dei tre risultati di manche e del numero totale di giri percorsi, Moss venne comunque classificato settimo. Uscì indenne dall’incidente e anche la 'Eldorado' riportò pochi danni, dimostrando un’ottima solidità strutturale".

"Nel 1959 la 'Eldorado' venne modificata e iscritta alla 500 Miglia di Indianapolis. Questa volta venne ridipinta di rosso, colore dell’Italia nelle competizioni, mantenendo lo sponsor Eldorado. La poca esperienza del gentleman-driver Ralph Liguori non consentì la qualificazione. La corsa di Indy era cara alla Maserati, che la vinse nel '39 e nel '40 con Wilbur Shaw alla guida di una 8CTF".

Maserati Eldorado Foto di: Maserati Media Center

Il Responsabile di Maserati Fuoriserie, Davide Baldini, ha così commentato l'iniziativa: “Con queste nuove livree celebrative rendiamo omaggio a una pagina significativa della nostra storia, reinterpretandola attraverso il linguaggio contemporaneo di Maserati Fuoriserie".

"La monoposto Eldorado ha rappresentato una pietra miliare nel motorsport e oggi il suo spirito rivive su GT2 e GT2 Stradale, in un dialogo ideale tra Heritage e innovazione, pista e strada. È proprio questa passione per le competizioni che da cent’anni anima le nostre creazioni e ci contraddistingue nel panorama internazionale".

Maserati GT2 Eldorado Foto di: Maserati Media Center

Nel frattempo, in attesa che una squadra porti in azione la Maserati 'Eldorado', nel fine settimana si svolgerà il penultimo evento stagionale della GT2 European Series.

Proprio Prette, che ha all'attivo tre vittorie e un podio, potrebbe già chiudere il discorso in ottica titolo con un evento d'anticipo nella Classe Masters, avendo 40 punti di vantaggio sugli inseguitori.

In Olanda saranno presenti anche le Maserati di Niccolò Pirri/Thomas Yu Lee e Sarah Bovy/Laura Van Den Hengel, entrambe iscritte alla categoria PRO/AM e preparate sempre da LP Racing.

Nello stesso lotto, confermata anche la GT2 di Dinamic Motorsport per Roberto Pampanini/Mauro Calamia, mentre non potrà esserci l'esemplare di i4Race poiché Anthoine Potty è ancora in fase di recupero dopo l'incidente di cui è stato protagonista a metà luglio a Misano.