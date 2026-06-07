WEC | Le Mans, Test 2: la Valkyrie al comando con Gamble che batte Toyota e Cadillac

C'è una Aston Martin in testa alla classifica assoluta di Le Mans, dove anche nel pomeriggio i protagonisti del FIA World Endurance Championship e gli invitati di ACO hanno continuato la preparazione in vista della 24h francese della prossima settimana.

I 180' a disposizione di tutti questa volta non hanno subito interruzioni particolari, salvo un paio di brevi Full Course Yellow per ripulire il tracciato da detriti.

Il meteo ha continuato ad essere clemente e con temperature attorno ai 20°C c'è stata la possibilità di proseguire i lavori di messa a punto e raccolta dati, ognuno secondo i propri piani e programmi, con la maggior parte dei 62 iscritti che hanno potuto mettere insieme un buon numero di tornate.

In Classe HYPERCAR è la Valkyrie #007 di Tom Gamble ad aver ottenuto il miglior tempo, completando i 13,626km del Circuit de la Sarthe in 3'26"293 abbassando di parecchio il riferimento ottenuto al mattino da Filipe Albuquerque con la Cadillac.

In casa Toyota la pausa pranzo è servita per risistemare la carrozzeria della TR010 Hybrid #8 danneggiata in un contatto con la Oreca-APR #25 nelle fasi finali della sessione mattutina, cosa che ha consentito a Brendon Hartley di salire secondo a +0"108 dalla vetta, mettendosi dietro la Cadillac-Jota #12 e la coppia delle Alpine, che quindi paiono essere in buona forma in queste prime uscite sulla pista di casa.

La Cadillac-Wayne Taylor Racing #101 è sesta a +0"7 con alle spalle la BMW #20 che all'ultimissimo è riuscita a migliorare scavalcando la Toyota #7.

Stavolta la miglior Ferrari è la #51 che si ferma nona a 8 decimi dal leader, segnalando anche un piccolo contrattempo per Alessandro Pier Guidi, a sfiorare le barriere di 'Indianapolis', ma riuscendo a proseguire.

In Top10 c'è pure la Peugeot #93, seguono Cadillac-Jota #38, Aston Martin #009 e le Ferrari #50 e #83 che prendono 1" di distacco. Le Genesis stavolta sono più arretrate.

#28 IDEC Sport Oreca 07 Gibson: Paul Lafargue, Valerio Rinicella, Job Van Uitert Foto di: Rainier Ehrhardt

In Classe LMP2 è Job Van Uitert a regalare il sorriso ad Idec Sport portando prima la Oreca #28 in 3'35"344 e battendo per poco più di un decimo la #14 di TDS Racing, prima delle PRO/AM.

Ancora una volta, i vari tempi delle 07-Gibson sono piuttosto sgranati e terza a +0"665 c'è la AF Corse #183 - secondo PRO/AM - mentre in Top5 abbiamo pure Forestier-Panis #29 e Duqueine #30, ma già con oltre 1" di ritardo.

Sesta è la Inter Europol #343, settima la Crowdstrike-APR #4, fra i primi 10 si piazzano pure United Autosports #22, Vector Sport #26 e United #222.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Evo: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Foto di: Rainier Ehrhardt

In LMGT3 si conferma veloce la Ferrari grazie a Francesco Castellacci (AF Corse #54), autore nel finale del 3'56"646 che lo porta per appena 0"009 davanti alla Porsche-Manthey #91 a lungo davanti in classifica.

Terzo e quarto crono per le Corvette di TF Sport #33 e 13 Autosport #13, in scia ci sono BMW-WRT #69 e Ferrari-AF #21 che battono Corvette-TF #34 e Lexus-ASP #78.

Anche qui restano tutti piuttosto vicini e a mezzo secondo dal primato c'è la Aston Martin-HoR #23 che va a completare i primi 10 assieme alla Mercedes-Iron Lynx #79 in una classifica piuttosto variegata di marchi che vede le McLaren-Garage 59 e le Ford-Proton restare indietro.

Ora due giorni di sosta e poi si ricomincerà a girare da mercoledì, dando ufficialmente il via al weekend di gara della 94a edizione di Le Mans.

FIA WEC - 24h di Le Mans: Test Day, Classifica Pomeriggio