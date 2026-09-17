F1 | Historic Minardi Day: quanti campioni hanno voluto essere a Imola per la decima edizione!

Oltre trentacinque i campioni e i protagonisti del Motorsport attesi all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione della 10. edizione dell’Historic Minardi Day, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre. I biglietti sono disponibili su TicketOne, nei punti vendita autorizzati di TicketOne oppure presso le biglietterie dell’Autodromo.

Un’occasione unica per incontrare piloti, tecnici e personaggi che hanno scritto pagine importanti del Motorsport mondiale e che, nel corso degli anni, hanno contribuito a rendere l’Historic Minardi Day un appuntamento speciale per gli appassionati.

Historic Minardi Day 2025 Foto di: Historic Minardi Day

Tra i protagonisti attesi a Imola figurano il presidente ACI Geronimo La Russa, gli ingegneri Aldo Costa, Gabriele Tredozi, Luca Baldisserri e Nigel Cowperthwaite, insieme a Daniele Audetto, Heini Mader, Giorgio Piola, Biagio Maglienti, Mario Isola, Giorgio Serra (Matitaccia), Giovanna Amati, Fabio Babini, Fulvio Maria Ballabio, Benito Battilani, Francesco Bergamini, Thierry Boutsen, Sergio Campana, Sonia Borghese, Massimo Ciccozzi, Roberto Farneti, Beppe Gabbiani, Bruno Giacomelli, Raffaele Giammaria, Alessandra Gallo, Pierluigi Martini, Arturo Merzario , Miguel Angel Guerra, Gabriele Lancieri, Giovanni Lavaggi, Andrea Levy, Riccardo Patrese, Gabriele Targuini Nicolò Piancastelli, Luis Perez Sala, Vinicio Salmi, Siegfried Stohr e Tamara Vidali.

Una delle caratteristiche che negli anni ha reso unico l’Historic Minardi Day è la possibilità di rivedere alcuni dei grandi protagonisti del Motorsport nuovamente al volante. Sono stati infatti numerosi gli ex piloti che, proprio a Imola, hanno scelto di tornare a indossare tuta e casco per regalare al pubblico immagini ed emozioni difficili da vivere altrove.

Historic Minardi Day Foto di: Historic Minardi Day

Nel 2017, ad esempio, Emanuele Pirro si mise per la prima volta al volante della Minardi M189, mentre Gaston Mazzacane ritrovò la “sua” Minardi M02 e Gian Carlo Minardi si cimentò con la M192-Lamborghini. Nell’edizione 2018 fu invece Aldo Costa, allora direttore tecnico di Mercedes AMG F1, a portare in pista la Mercedes W04. Nel 2020 toccò a Riccardo Patrese scaldare il cuore degli appassionati al volante della Williams FW14 del 1991.

Più recentemente, nel 2023 e nel 2024, Thierry Boutsen ha emozionato il pubblico guidando con la Ferrari 312 T5 #2 ex Gilles Villeneuve e la McLaren MP4/03 n.1 di Alain Prost. Anche l’ingegnere Gabriele Tredozi è tornato al volante, portando in pista la Minardi PS04B, mentre Aldo Costa si è calato nell’abitacolo della Dallara Stradale EXP, così come il campione del mondo rally, Miki Biasion.

Gianni Morbidelli si è esibito al volante della Minardi M189 di Pierluigi Martini, mentre Miguel Angel Guerra ha guidato la March 761 ex Vittorio Brambilla, alternandosi con Roberto Farneti, oltre ad aver firmato il proprio debutto al volante di una monoposto Minardi, la M189.

Historic Minardi Day 2025 Foto di: Franco Nugnes

Arturo Merzario ha invece preso il volante della Lucchini Alfa Romeo della Scuderia del Portello, mentre Bruno Giacomelli ha riportato in pista la Formula 2 March 772 motorizzata BMW. Nella passata edizione Roberto Moreno si è messo al volante della Formula 3 Ralt con cui Pierluigi Martini conquistò il titolo europeo nel 1983.

Immancabile, infine, la presenza di Pierluigi Martini, uno dei simboli della storia Minardi e dell’Historic Minardi Day, accompagnato da un gruppo di vetture di assoluto prestigio: la Minardi M189, le Tyrrell P34/02 e P34/05 perfettamente restaurate, la Ralt RT30 Ford-Cosworth e la Ferrari 126 C4 ex Michele Alboreto.

Piloti, vetture e storie appartenenti a epoche diverse torneranno così a incontrarsi a Imola, dando vita ancora una volta allo spirito che accompagna l’Historic Minardi Day fin dalla sua nascita: non soltanto conservare la storia del Motorsport, ma riportarla in pista e condividerla con gli appassionati e con le nuove generazioni.