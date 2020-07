La settimana prossima la MotoGP tornerà finalmente in pista per la prima gara della stagione, il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera.

Per Valentino Rossi sarà un fine settimana importante, perché secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe essere quello dell'annuncio del suo accordo con il Team Petronas per continuare la sua avventura nella classe regina anche nel 2021, con un'opzione anche per il 2022 (anche se non è detto, perché la squadra vorrebbe ufficializzare prima il rinnovo di Franco Morbidelli).

Nonostante i suoi 41 anni, il "Dottore" non ne vuole proprio sapere di appendere il casco al chiodo e, anche se non sarà più nel team factory della Yamaha, continuerà ad avere il supporto della Casa di Iwata con una M1 che sarà identica a quelle di Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Nelle ultime settimane lo abbiamo visto molto impegnato al Ranch, ma anche con la moto da cross e con la Yamaha R1 sia al Mugello che a Misano. Ieri però si è regalato una bella divagazione sul tema proprio sul tracciato di casa, tornando al volante della Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing con cui ha disputato la 12 Ore di Abu Dhabi.

Per il pesarese, dunque, sembra non passare mai la voglia di divertirsi anche con le quattro ruote ogni volta che c'è l'occasione. "Questa volta a Misano con 2 ruote in più!che bella sensazione rimettersi la tutina bianca e risalire sulla "nostra" Bestia" ha scritto soddisfatto a fine giornata sui suoi social network.