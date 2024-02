WEC | Prologo in crescita per Rossi, intanto ecco il nuovo casco

Valentino Rossi ha ufficialmente aperto la sua nuova avventura nel FIA World Endurance Championship portando a termine con soddisfazione i test del Prologo.

Al volante della BMW #46 che in Classe LMGT3 condivide con Maxime Martin e Ahmad Al Harthy, il portacolori del Team WRT ha cercato di ambientarsi al meglio sul tracciato di Lusail, conosciuto prima solamente con le due ruote.

Rossi si è dato parecchio da fare con la squadra tra lunedì e martedì, mettendo insieme diversi giri e capendo come e dove migliorare una M4 GT3 che inizialmente non era parsa in formissima, ma che strada facendo ha riportato ottimismo nel trio della squadra belga.

Valentino ha anche ottenuto un buon 1'55"473 come miglior giro dell'equipaggio nella Sessione 4, riuscendo a crescere nel passo gara scendendo da tornate in 1'58"/1'57" fino all'1'56" che fa ben sperare per il prosieguo del fine settimana.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: Shameem Fahath

"Abbiamo fatto un bel lavoro, in mattinata non mi trovavo bene con la macchina, avevo troppo sottosterzo e le gomme si scaldavano parecchio mettendomi in difficoltà", spiega il ragazzo di Tavullia.

"Invece nel pomeriggio ho lavorato assieme al team, abbiamo messo a posto il bilanciamento e mi sono trovato molto meglio, mettendo insieme tanti giri".

"Alla fine il passo era buono, è stata una giornata positiva e finiamo questi test bene. Adesso guarderemo tutti i dati e vedremo come siamo messi nel weekend di gara".

Infine per i fan del 'Dottore' c'è sempre la grande attesa nello scoprire il casco che indosserà per la nuova stagione; anche quest'anno lo studio Drudi Performance si è occupato della realizzazione del disegno da apporre sul Bell di Valentino.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: JEP / Motorsport Images

"Abbiamo lavorato assieme ad Aldo Drudi, Stefano e Davide a.k.a. DID. Per il casco 2024 siamo partiti dall'idea dello scorso anno, venne molto bene ed ebbe un grande successo con il disegno delle fiamme. All'inizio non ero molto convinto perché mi pareva un po' da tamarri, invece è stato bellissimo".

"Quindi per quest'anno abbiamo cercato di fare l'evoluzione del casco 2023, spostando il sole e la luna sul fronte e sul retro, mentre prima erano ai lati".

"Continuamo con le fiamme, ma la base è più scura perché volevamo che sole e luna si vedessero meglio dato che con il casco bianco dello scorso anno si perdevano un po'.