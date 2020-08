Quartararo: “A Brno Morbidelli è il mio rivale più forte”

Fabio Quartararo non è un pilota che cade molto, ma oggi in qualifica ha cercato il limite della sua Yamaha per provare a conquistare la terza pole position consecutiva, ma l’impresa non gli è riuscita ed è finito nella ghiaia proprio all’ultimo tentativo.

Tuttavia, il francese scatterà domani dalla seconda posizione della griglia di partenza e davanti a sé avrà il connazionale Johann Zarco, che oggi ha conquistato a sorpresa la pole position sulla pista di Brno. Il pilota del team Yamaha Petronas commenta: “Non sappiamo se giriamo su una pista di velocità o di motocross, quindi penso di aver preso una buca mentre spingevo al limite. Su questo tracciato, quando sbagli il primo giro con la gomma sai già di non poter migliorare. Ogni volta l’asfalto peggiora, ma la stessa cosa succedeva in passato. Al secondo giro vai tre decimi più lento. Ci ho provato fino all’ultimo, ma ho commesso un errore e sono caduto. Ma la cosa più importante è partire dalla prima fila”.

“Credo che abbiamo uno svantaggio rispetto agli altri pilota Yamaha – prosegue il leader del mondiale – la nostra potenza non è buonissima. Le Ducati quando sollevano la moto e la raddrizzano fanno un tempo migliore. Abbiamo fatto un passo avanti nelle FP4, non sappiamo esattamente dove siamo, ma penso che abbiamo migliorato molto in questa ultima sessione”.

Un passo avanti evidente, che ha portato a lasciare Morbidelli a quasi mezzo secondo, Rossi a quasi otto decimi e Vinales ad 1.1 secondi: “Non so se Valentino è uscito con gomme nuove, ma io mi sono trovato molto bene, tolgo sempre uno o due decimi al giro, ma stavolta sono stati cinque e non mi aspettavo di girare in 57 alto, è stato un grande balzo in avanti per noi”.

Per il pilota del team Yamaha Petronas però sarà Franco Morbidelli il pilota da battere: “Vedo il mio compagno di squadra come il mio rivale più forte. Durante tutto in fine settimana ha dimostrato che ha la possibilità di vincere. Non ho visto il passo di Zarco, quindi non posso dire. Ma ho guardato quello di Joan Mir e di Cal Crutchlow, anche loro hanno un buon ritmo. Però per me Franco va molto veloce su questa pista e lo ha dimostrato per tutto il weekend”.

Il suo diretto rivale in classifica, Vinales, è stato autore di una qualifica deludente, che cerca di spiegare. Ad ogni modo, il francese è fiducioso delle proprie possibilità: “Johann è andato veloce, ma spero anche che Miller e Dovizioso vadano forte, sappiamo che la Yamaha va bene su tutti i circuiti, sul giro secco funziona molto bene, ma qui le buche e l'asfalto rendono molto difficile. Domani sappiamo di avere il ritmo di gara per lottare per la vittoria”.

Oltre a Viñales, il grande rivale di Quartararo per il titolo in questo momento è Dovizioso, che apparentemente è in difficoltà: “Sinceramente penso che sia troppo presto per parlare del campionato, il mio obiettivo è quello di cercare di dare il massimo in ogni gara, siamo migliorati nella quarta sessione di prove libere dopo aver avuto problemi nei turni precedenti. Devo guardare me stesso, non vedere se altri, come Dovi o Viñales, hanno problemi. Cercherò di essere davanti, ho un buon feeling con la moto e riuscirò a gestire quello che ho per cercare di vincere la gara”.

