Moto3, Europa: McPhee in pole davanti a Vietti

La pioggia si è fatta battente su Valencia durante la Q2 del Gran Premio d'Europa, mischiando parecchio le carte sulla griglia della classe Moto3, soprattutto dopo la bandiera a scacchi, quando sono stati cancellati tantissimi tempi a causa delle bandiere gialle. Ma c'è anche un eliminato di "lusso" nella Q1.

A conquistare la pole position è stato uno specialista del bagnato, lo scozzese John McPhee, che con la Honda del Petronas Sprinta Racing ha staccato un tempo di 1'52"252, con il quale ha fatto un bel vuoto alle sue spalle.

In realtà, Raul Fernandez era abbastanza vicino, ma lo spagnolo della KTM Ajo si è visto cancellare il suo miglior crono, arretrando ottavo, e quindi la seconda posizione è passata nelle mani di Celestino Vietti, staccato di 411 millesimi, nonostante il portacolori dello Sky Racing Team VR46 sia anche caduto nel finale.

A pagare il mancato rispetto delle bandiere gialle è stato anche Ai Ogura. Il giapponese aveva ereditato una prima fila davvero importante, ma si è visto cancellare il suo best e quindi scatterà solamente 11. Curiosamente, ad approfittarne è stato proprio il leader Albert Arenas, che quindi si ritrova ad ereditare la prima fila dopo essere passato dalla Q1.

Nonostante una scivolata alla curva 4, Alonso Lopez aprirà la seconda fila con la Husqvarna del Max Racing Team, precedendo un ottimo Riccardo Rossi, bravissimo ad arrampicarsi fino al quinto posto. Sesto invece c'è un altro pilota finito a terra, ovvero Sergio Garcia, che lo scorso anno conquistò proprio a Valencia la sua prima vittoria.

In terza fila, separati dal già citato Fernandez, ci sono Darryn Binder settimo e Kaito Toba nono. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani entrati in Q2, Andrea Migno scatterà dalla decima casella, mentre Dennis Foggia e Romano Fenati saranno in quinta fila, in 14esima e 15esima posizione. Male invece Tony Arbolino, solo 17esimo con la Honda della Rivacold Snipers.

La pioggia è stata grande protagonista in Q1, perché ha ricominciato a cadere sulla pista quando erano passati circa 5 minuti. Di fatto, dunque, il passaggio del turno si è giocato sull'unico giro lanciato che i piloti hanno disputato con le gomme slick.

E bisogna dire che le sorprese non sono mancate, perché tra gli esclusi ci sono dei nomi importanti, a partire da quello di Tatsuki Suzuki, rimasto fuori per poco più di un decimo e quindi 19esimo in griglia con la sua Honda della SIC58 Squadra Corse.

E' andata anche peggio a Jaume Masia: dopo le due vittorie di Aragon, che lo hanno rilanciato prepotentemente nella corsa per il titolo, il pilota del Leopard Racing si ritrova addirittura 28esimo in griglia.

Purtroppo tra gli esclusi figurano poi diversi piloti italiani, con Davide Pizzoli e Stefano Nepa che prenderanno il via dalla 23esima e dalla 24esima casella dello schieramento. Ultimo invece Niccolò Antonelli, che ha pagato a carissimo prezzo una strategia errata, uscendo subito con le gomme rain.

Come se non bastasse, al pilota della SIC58 Squadra Corse è stato cancellato il suo miglior tempo per la presenza delle bandiere gialle. Sono state numerose infatti le cadute che hanno caratterizzato la Q1, fortunatamente senza conseguenze. Tra gli esclusi, a terra ci sono finiti Jason Dupasquier (20esimo), Maximilian Kofler (21esimo) e Jeremy Alcoba (29esimo).

