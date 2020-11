Moto3, Europa, Libere 3: McPhee al top, non migliora nessuno

Non piove a Valencia, ma la pioggia caduta nel corso della notte ha bagnato l'asfalto del Circuito Ricardo Tormo, rendendo praticamente impossibile migliorare i tempi di ieri per i protagonisti della classe Moto3.

L'accesso diretto alla Q2 del Gran Premio d'Europa, dunque, si è deciso in base alle prestazioni della FP2 di ieri pomeriggio. E la buona notizia è che sono ben cinque i piloti di casa nostra che si sono guadagnati uno slot nel segmento decisivo della qualifica, capitanati da Celestino Vietti, che comanda la cumulativa con la KTM dello Sky Racing Team VR46.

Oltre a lui, saranno direttamente in Q2 il compagno di squadra Andrea Migno, ma anche Romano Fenati, Tony Arbolino e Riccardo Rossi, che rientra questo fine settimana dopo essere stato costretto a saltare la seconda gara di Aragon a causa della positività al COVID-19.

Per quanto riguarda la corsa al titolo, la notizia è che il leader Albert Arenas sarà costretto a passare dalla Q1, ma insieme a lui ci sarà anche il diretto inseguitore Ai Ogura ed il vincitore delle ultime due gare ad Aragon, lo spagnolo Jaume Masia. Ma non mancano altri piloti veloci come Tatsuki Suzuki e Gabriel Rodrigo.

Purtroppo sono diversi anche i ragazzi di casa nostra che saranno in pista nel primo segmento della qualifica e questo vuol dire che per loro non sarà per niente semplice riuscire a passare il taglio. Di questo elenco fanno parte Dennis Foggia, Niccolò Antonelli, Davide Pizzoli e Stefano Nepa.

La FP3 di questa mattina, dunque, si è conclusa con tempi più alti di 4" rispetto a ieri pomeriggio e alla fine il più veloce è stato John McPhee in 1'49"559. Alle sue spalle si è confermato particolarmente competitivo anche Vietti, chiudendo secondo a 211 millesimi, seguito da Ogura.

La top 5 poi si completa con Migno ed Antonelli, seguiti da un ottimo Rossi, anche se la classifica del turno di stamani ha un valore assolutamente relativo, anche perché il meteo viene dato in miglioramento e quindi le qualifiche potrebbero essere sull'asciutto.

Dunque, i piloti hanno badato soprattutto a stare lontani dai guai, anche se bisogna registrare anche le cadute, fortunatamente senza conseguenze di Filip Salac e di Davide Pizzoli.

Classifica FP3 (non cumulativa)