Morbidelli: “Spero sia un anno bello per me e per Valentino”

L’inizio della nuova stagione si avvicina e le squadre svelano le proprie livree per il 2021, che inizierà alla fine di questo mese in Qatar. Oggi è stato il turno del team Petronas, che ha presentato la propria line-up, con un nuovo ingresso d’eccezione, Valentino Rossi. A fianco del nove volte campione del mondo c’è però il confermato Franco Morbidelli.

Se squadra che vince non si cambia, il team malese supportato da Yamaha ha deciso di puntare ancora una volta sull’italiano, che lo scorso anno ha concluso la stagione in seconda posizione nella classifica generale. Morbidelli sarà ancora equipaggiato di una M1 non aggiornata come quella del compagno di squadra e le due dei portacolori factory, ma gli obiettivi sono chiari già da ora.

Morbidelli dunque avrà in squadra Valentino Rossi, leggenda della MotoGP e figura che lo ha portato, in parte, ad essere dov’è attualmente. L’italiano infatti ha formato parte della VR46 Academy nei suoi primi anni di carriera. Anche per questo è entusiasta di avere proprio il Dottore nel suo stesso team: “Quest’anno condividerò il box con Vale e mi aspetto e spero che sia un anno bello per entrambi”.

Per Franco Morbidelli ad ogni modo si tratterà del terzo anno nel team Petronas, a conferma del feeling che si è instaurato nella squadra: “Ci sono molte cose che mi piacciono di questo team. Prima di tutto le persone, è meraviglioso lavorare per un lungo periodo con un team, perché si conosco bene le persone con cui si lavora. Poi ovviamente la professionalità ed il livello che si riesce a mantenere è molto alto, ma ciò che apprezzo maggiormente è il gruppo di persone”.

Prima di vedere in azione Morbidelli bisognerà aspettare ancora un po’, ma il pilota non vede l’ora di tornare in sella alla propria moto: “Sono piuttosto impaziente di salire nuovamente in sella alla mia M1. Molte cose sono incerte quest’anno, ma la cosa sicura è che presto o tardi salirò sulla mia moto, vediamo quando. Spero che sia il più presto possibile”.