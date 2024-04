MotoGP | Morbidelli, prima Q2 da pilota Ducati: "C'è ancora margine"

La sua avventura in Ducati non è iniziata nel migliore dei modi, ma Franco Morbidelli non si è mai dato per vinto e ora sta pian piano iniziando a raccogliere i frutti del duro lavoro. Alla sua terza gara in sella alla Desmosedici GP24, il romano ha conquistato l’accesso diretto alla Q2 nella giornata del venerdì, una prova di forza non indifferente, considerando il background praticamente a zero con la nuova moto.

“È stata una giornata positiva”, racconta Morbidelli al termine del venerdì del COTA, che l’ha visto conquistare la settima posizione. L’italiano si trova a poco più di sette decimi dal compagno di squadra e leader delle libere (e del campionato), un distacco importante ma che si è assottigliato già al terzo weekend di gara. “Siamo stati in grado di trovarci nelle posizioni di vertice per tutta la giornata, specialmente nel time attack. È stato molto positivo, sono contento, il team lo merita e continueremo a lavorare per provare a migliorare”.

Il risultato è ancora più di rilievo, se consideriamo che il portacolori Pramac ha trascorso l’inverno a recuperare dall’infortunio rimediato in allenamento a Portimao con la Panigale V4R, che gli ha impedito di svolgere tutta la pre-stagione facendo da spettatore ai test. Di fatto, Morbidelli ha iniziato a conoscere la sua nuova moto con l’inizio della stagione, “vivendo alla giornata” e lavorando nel poco tempo del fine settimana mentre i suoi colleghi avevano già una base di partenza: “Non ho esperienza né chilometri sulla moto”.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Se pensi che in una gara fai al massimo 25 giri, mentre in un giorno di test ne fai anche 100. Mi sono mancati cinque di questi giorni da 100 giri, che mi avrebbero aiutato ad abituarmi alla mia nuova moto. Ho dovuto usare i giorni da 20 giri per adattarmi, più la gara. Si vive alla giornata, ma la prendiamo con calma. Non è facile, ma la stiamo prendendo nel modo giusto e stiamo facendo passi in avanti fino a raggiungere il pieno potenziale della moto, che significa lottare per le posizioni di vertice in maniera costante”, prosegue il romano parlando del lavoro nel box Pramac.

Nonostante il poco tempo avuto fino ad ora, l’adattamento alla Ducati sembra buono e Morbidelli è ormai pienamente nell’ottica “Rossa”, lasciandosi alle spalle il passato in blu: “Ho dimenticato il feeling che avevo con la Yamaha. Sto solo guidando questa nuova Ducati e sto provando a sfruttarla al meglio. C’è ancora margine e dobbiamo migliorare, ma abbiamo già fatto dei passi in avanti”.