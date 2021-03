Rossi: "Petronas nuova sfida, voglio lottare per vincere"

L'attesa è finita. Finalmente questa mattina abbiamo avuto modo di dare il via all'era Petronas della carriera di Valentino Rossi. La squadra malese ha presentato la sua formazione 2021 con un video, come purtroppo impone la pandemia del COVID-19, ma almeno è stata l'occasione per vedere non solo i colori della sua nuova M1, ma anche un casco che torna a cambiare la sua livrea dopo diverse stagioni di stabilità.

Segno che anche Valentino, nonostante i 42 anni festeggiati da pochi giorni, vede questa nuova avventura come un nuovo capitolo della sua strepitosa carriera. Dopo 19 anni sempre in un team ufficiale tra Honda, Yamaha e Ducati, il "Dottore" ritorna a dove aveva cominciato, in un team satellite, ma con il supporto della Casa.

Non bisogna dimenticare, infatti, che nella classe regina, ai tempi 500, aveva iniziato con i colori Nastro Azzurro, con i quali aveva centrato la sua prima vittoria ed il suo primo titolo prima di approdare alla HRC. Il 9 volte iridato, dunque, sa bene che con la struttura giusta si possono fare grandi cose anche al di fuori di un team ufficiale.

E Petronas sembra avere tutte queste caratteristiche, visto che lo scorso anno con le sue sei vittorie è stata la squadra più vincente della griglia della MotoGP, oltre ad aver portato Franco Morbidelli al secondo posto nel Mondiale.

Per questo, nelle poche parole concesse nel video di presentazione (in attesa dell'incontro virtuale con la stampa, fissato per mercoledì), ha lasciato trasparire una certa ambizione per questo 2021, nel quale spera di poter tornare a lottare per risultati importanti, sia nelle singole gare che in campionato.

Cosa ne pensi della tua nuova moto con i colori Petronas?

"Sono molto felice, per me è una nuova esperienza. Non vedo l'ora di fare il primo test e di cominciare il campionato. Sono cambiati anche i colori e mi piace molto la nuova livrea della moto. Sono cambiati anche il mio casco e la tuta, ma penso che siamo pronti".

Quali sono i tuoi obiettivi personali per il 2021?

"Essere competitivo, lottare per vincere delle gare e per salire sul podio, ma anche per una buona posizione alla fine del campionato. Siamo tutti molto concentrati per cercare di fare meglio".

Cosa significa per te fare parte della Petronas Yamaha SRT?

"Sono molto orgoglioso di essere parte della Petronas Yamaha SRT. E' una nuova sfida, perché è un team molto giovane, ma negli ultimi due anni è già stato molto competitivo. La moto rimane la stessa, la mia Yamaha M1. Penso che sarà divertente".

Cosa ti aspetti quest'anno con un compagno di squadra che conosci molto bene?

"Siamo una coppia di piloti molto interessante con Franco. Abbiamo un buon rapporto, ci conosciamo davvero molto bene. Ci alleniamo sempre insieme e ci siamo sfidati su tanti tipi diversi di moto. Quest'anno faremo la stessa cosa anche in MotoGP".

Quanta voglia hai di salire per la prima volta sulla M1 della Petronas Yamaha SRT?

"Ho avuto una carriera molto lunga ed ho guidato per tanti anni una Yamaha M1, quindi è la mia moto e mi sento un pilota Yamaha. Non vedo l'ora di lavorare con gli ingegneri della Yamaha e con tutto il team per cercare di migliorare le performance della moto".