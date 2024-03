MotoGP | Mir attacca Morbidelli: "Poco intelligente". Franco non "abbocca"

Sebbene Franco Morbidelli prendesse il via tra posizioni davanti a Joan Mir, il pilota del Prima Pramac Racing si è reso protagonista di una brutta partenza che lo ha fatto finire tra le grinfie del rivale della Honda nelle prime curve.

Mentre battagliavano per la posizione, Morbidelli è entrato in contatto con Mir in un incidente che non è stato ripreso dalle televisioni, mandando il maiorchino largo e facendolo precipitare in 21° posizione, finendo a sua volta ruote all'aria.

Sebbene il pilota della Honda sia poi riuscito a recuperare fino al 12° posto, favorito anche da diversi ritiri tra i piloti che lo precedevano, ha spiegato di ritenere che Morbidelli fosse stato semplicemente troppo aggressivo per le posizioni per cui stavano battagliando.

"Quando sei in quelle posizioni, devi stare un po' calmo nei primi giri. Questa è la realtà, perché è una gara importante e ci sono molte moto davanti a te. Dovresti essere un po' intelligente, no? E morbidelli non lo è stato".

"Mi è venuto addosso. Mi ha colpito con molta velocità. Sono uscito di pista alla curva 8 e la mia gara è stata un po' compromessa da questa cosa".

Mir ha rivelato che la sua Honda è stata pesantemente danneggiata dal contatto con Morbidelli, che ha influito sia sulla frenata che sulla stabilità in curva della RC213V.

"La parte posteriore della moto, l'ala posteriore e tutto il resto sono andati", ha detto. "Anche l'ala anteriore era lì, ma tremava e si muoveva molto. Poi era danneggiato anche lo scarico. Senza le ali facevo fatica, fermare la moto alla curva 1 era una sfida, anche alla curva 5".

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho fatto un buon weekend, sono in buona forma. Quindi pensiamo alla prossima gara e speriamo che gli altri piloti usino di più la testa nei primi giri. Così sarà anche più sicuro per tutti".

Come detto, Morbidelli è caduto in seguito all'incidente con Mir, ma è stato in grado di risalire sulla moto per affinare il feeling con la sua Ducati, che sta scoprendo nei weekend di gara, essendo stato costretto a saltare tutto il pre-campionato.

Nonostante la sua rabbia, Mir ritiene che Morbidelli non meritasse una sanzione per l'incidente, in quanto la caduta è stata sufficiente per l'italiano.

"Beh, è caduto no? Quindi è stato penalizzato", ha detto il 26enne. "Se non fosse caduto, forse lo potevano penalizzare. Ma è caduto e nessuno vuole cadere. Quindi questa è la penalità che ha ricevuto".

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli, nel frattempo, ha difeso la sua guida quando gli sono state sottoposte le opinioni di Mir, sminuendo il suo ruolo nella collisione.

"Fa parte delle corse quando si è in gruppo", ha detto l'italiano. "Sono andato all'interno, ci siamo toccati e da lì sono andato largo".

Nonostante l'incidente, Morbidelli è riuscito ad accumulare chilometri per provare a capire un po' meglio il comportamento della Desmosedici GP24, anche se ha chiuso in coda al gruppo.

"Continuiamo ad imparare con questa moto e posso tornare a casa abbastanza soddisfatto", ha detto il 29enne. "Di sicuro, non per quanto riguarda i risultati, perché in gara ho commesso un errore. Sono partito male, mi sono ritrovato nel gruppo, sono andato largo e sono caduto".

"Questo ha praticamente annullato le possibilità di risultato, ma in realtà poi il ritmo è stato accettabile. Quindi è incoraggiante, perché devo ancora entrare in sintonia con tutto, ma stiamo già capendo alcune cose. Quindi è positivo. Devo solo continuare ad andare avanti e migliorare".