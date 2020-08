Morbidelli: "Spero di fare il podio che meritavo a Jerez"

Il pilota italiano ha mostrato un'evidente crescita in questa stagione e nella seconda gara di Jerez, una quindicina di giorni fa, sembrava poter puntare con decisione al podio quando la sua M1 si è spenta improvvisamente, lasciandolo a piedi.

Dopo quello che probabilmente è stato il suo miglior fine settimana nella classe regina, "Franky" partirà dalla prima fila domani a Brno.

"E' il mio fine settimana migliore, è andato molto bene fin dall'inizio. Da subito ho avuto un ottimo feeling con il circuito ed ho sistemato dei piccoli dettagli. Sto davvero vivendo il mio miglior weekend in MotoGP e cercherò di capitalizzarlo in gara".

Nonostante una grande fiducia, Franco teme un pochino il calo prestazione che potrebbero accusare gli pneumatici nella parte conclusiva della gara.

"A metà gara entreremo in un territorio un po' sconosciuto. Nessuno ha completato tutti i 21 giri con le gomme, ma sarà lo stesso per tutti. Sarà una gara interessante sia per noi piloti che per gli spettatori".

"Io ho fatto 15 giri con la gomma da gara, ma la distanza domani sarà di 21, quindi negli ultimi sei giri saremo un po' nell'ignoto. Fino al 15esimo giro ho avuto un buon feeling, quindi penso che da quel momento in poi ci sarà un calo delle gomme, ma non lo sapremo con certezza".

L'italiano è stato veloce in entrambe le gare di Jerez, ma a Brno si sente ancora più forte questo fine settimana.

"Sono stato veloce per molti fine settimana l'anno scorso, anche a Jerez quest'anno. Questo fine settimana però sembra che abbiamo qualcosa in più in termini di velocità, quindi cercherò di ottenere il podio che penso che mi sarei meritato a Jerez" ha concluso, riferendosi alla gara di due settimane fa.

