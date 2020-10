MotoGP: terza operazione per Marquez? Honda smentisce!

Nel corso delle ultime ore si sono rincorse voci riguardo una possibile terza operazione al braccio infortunato per Marc Marquez, ossia l'arto che di fatto lo ha costretto a perdere tutta la stagione corrente di MotoGP e non difendere il titolo iridato vinto l'anno passato.

Honda, però, è intervenuta a tal riguardo proprio per smorzare queste voci e, anzi, confermare il corretto andamento del recupero il campione di Cervera, che ormai è lanciato verso la prossima stagione quando dovrà cercare di tornare a lottare per il titolo dopo l'anno di stop forzato.

"Il team Repsol Honda conferma che il recupero fisico di Marc Marquez sta procedendo come da programma", ha fatto sapere il team tramite un comunicato stampa. "Sebbene si tratti di un lungo e intenso recupero, Marc e il suo team non hanno preoccupazioni".

Ricordiamo che Marc ha subito la prima operazione dopo il Gran Premio di Spagna all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera a causa di una caduta negli ultimi giri del gran premio in cui si era reso protagonista di un recupero pazzesco.

Dopo la prima operazione, Marc ha provato a rientrare al Gran Premio d'Andalusia, secondo appuntamento sulla pista di Jerez de la Frontera, ma dopo un giro il campione del mondo in carica è tornato ai box dopo aver capito di non aver alcuna possibilità di competere ad alti livelli.

Il pilota della Honda è stato sottoposto a una seconda operazione al braccio per sistemare una placca danneggiata - stando al racconto dello stesso Marquez - compiendo un gesto d'ordinaria amministrazione nella vita casalinga.

Da quel momento in poi, il pluri-campione del mondo ha iniziato la sua riabilitazione che dovrebbe riconsegnarlo alla MotoGP e al Motomondiale in ottima forma nel 2021. Sarà difficile, se non impossibile, vederlo nuovamente in gara nel corso di questa stagione.