MotoGP | Marquez tradito dai freni: “Fa male, oggi ero veloce”

Il COTA è stato terreno di caccia di Marc Marquez dal 2013 al 2019 (e nel 2021) e quest’anno si era arrivati al Gran Premio delle Americhe con le aspettative piuttosto alte sul catalano, tornato competitivo grazie alla Ducati. Per un attimo il sogno del trionfo c’è stato nella domenica di Austin, ma è svanito nella ghiaia della Curva 11, quando il portacolori Gresini è scivolato mentre era al comando della gara.

Quello di Marc è stato un bel sogno, interrotto bruscamente ben prima della bandiera a scacchi. La causa è da attribuire al freno anteriore. L’otto volte iridato rivela di aver accusato il problema già dall’inizio della gara, per questo aveva deciso di mettersi in testa per capire se fosse dovuto al traffico. Tuttavia, così non è stato: "Fa male, perché oggi c'erano velocità e voglia. Quando faccio un errore lo dico, ma oggi ho avuto problemi con il freno anteriore e la caduta è stata causata da questo”.

Marquez entra nel dettaglio del problema: “Per tutta la gara ho pensato ai freni anteriori, perché le mie sensazioni cambiavano a ogni frenata. Questi problemi sono normali in un nuovo progetto. Abbiamo avuto un problema e ora dobbiamo trovare la risposta. Dai dati sappiamo che c'era un problema. Ho schiacciato i freni e non è successo nulla, li ho schiacciati di nuovo e non hanno risposto”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

"La cosa importante è che sono caduto mentre ero in testa”, prosegue il portacolori Gresini guardando il lato positivo di questa domenica amara. “Quest'anno dovevo sapere se fossi competitivo o meno. È stata una bella gara, finché è durato il freno. Più che arrabbiato sono frustrato”.

I passi avanti, però, sono enormi. Marc Marquez è solo alla sua terza gara con la Ducati, dopo ben undici anni sulla stessa moto, la Honda, completamente diversa. Pian piano, lo spagnolo sta anche imparando a conoscere tutto il team e questo è un buon inizio: "Questi problemi con i freni sono dovuti alla gioventù del rapporto. Sto imparando a conoscere la squadra, stiamo imparando a conoscerci. La cosa più importante è che questo problema si possa risolvere”.

Al netto dei freni, cruciale è la gomma nella MotoGP attuale e Marc Marquez, inizialmente convinto di una direzione, si è uniformato a tutti gli altri piloti Ducati: "La mia scelta al posteriore era pensata per il podio, non per la vittoria, pensavo più alla media. Ma poi ho visto solo due piloti con la media e tutte le Ducati con la morbida. Quindi ho messo la morbida perché avevo più velocità di loro. Quindi, per questo motivo, la scelta è stata fatta per il podio, non per la vittoria”.