MotoGP | Marini: "Situazione Honda difficile, ma dobbiamo spingere"

Le parole di Joan Mir dopo il Gran Premio delle Americhe non hanno lasciato spazio a dubbi. Il campione del mondo 2020 con la Suzuki e alla sua seconda stagione con il team Honda ufficiale ha avvertito ad Austin che finora "non ha funzionato nulla" e che se continua così "dovranno essere prese misure drastiche".

Mir non ha terminato la gara americana dopo aver subito un'altra caduta e alla fine della giornata non era affatto soddisfatto, lasciando un ultimatum in vista dei test ufficiali di lunedì prossimo.

"Se nemmeno quello che porteremo a Jerez funzionerà, dovremo prendere una decisione drastica e cambiare completamente direzione. Non dobbiamo perdere altro tempo. I test fatti finora servono a poco", ha avvertito gli ingegneri a Tokyo.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Parole comprensibili per un pilota che da più di un anno soffre una RC213V che non migliora, ma che hanno creato qualche preoccupazione, soprattutto tra i nuovi membri del marchio giapponese, come il francese Johann Zarco e l'italiano Luca Marini che, a differenza di Mir, il cui contratto scade a fine stagione, ne hanno firmato un altro.

"Ho ancora fiducia", ha detto Zarco dopo Austin. "Non dobbiamo essere pessimisti, perché sapevamo che sarebbe stato difficile con questo progetto completamente nuovo. Honda ha cambiato molte cose".

"Penso che non ci siano segreti dal punto di vista tecnico, ma solo cose da capire, e abbiamo la capacità delle persone di capirle. Finché riuscirò a dare questi feedback, perché questa è la mia qualità di pilota, continueremo ad andare avanti", ha detto il pilota francese della LCR.

Marini chiede di continuare a remare in avanti

Il pilota italiano Luca Marini, che ha lasciato la comodità della squadra del fratello Valentino Rossi con una Ducati competitiva per accettare la sfida di contribuire allo sviluppo della Honda, si è unito al trend più ottimista in vista del Gran Premio di Spagna di questo fine settimana.

"È un altro fine settimana per continuare a lavorare con la squadra e puntare a ulteriori miglioramenti", ha spiegato l'italiano.

Nonostante la Honda sia nel bel mezzo di una grave crisi e gli abissi in cui sta sprofondando siano sempre più profondi, Marini è deciso a non abbassare la guardia.

"Non è il momento di smettere di lavorare, dobbiamo continuare a raccogliere informazioni e non solo cercare di migliorare il nostro pacchetto attuale, ma anche lavorare sugli sviluppi per il futuro", dice.

"Jerez è un buon circuito per questo tipo di lavoro, il team con i collaudatori ha fatto molti test qui e sarà con noi questo fine settimana, quindi sarà interessante vedere cosa possiamo imparare", riferendosi alla wildcard attivata da Honda per il collaudatore Stefan Bradl, che prenderà parte al GP di Spagna con i colori di Honda Japan.