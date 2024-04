MotoGP | Domenicali: "Le prestazioni di Marquez vanno rapportate alle GP23"

La trasferta americana della MotoGP ha sicuramente dato degli spunti interessanti. Il primo è che la Ducati non è imbattibile, perché ad Austin abbiamo assistito ad una doppietta dell'Aprilia con Maverick Vinales, che ha interrotto ad 11 la striscia di successi consecutivi della Casa di Borgo Panigale (in termini di gare lunghe), che quindi non è riuscita ad eguagliare lo storico record di 12 della Honda.

In Texas poi gli occhi erano puntati tutti su Marc Marquez, perché arrivava su una pista su cui in passato si è imposto per ben sette volte con la Honda e quindi tutti volevano vedere di cosa sarebbe stato capace in sella alla Ducati. Nella Sprint è arrivato un secondo posto che ha copiato quello di Portimao, mentre nella gara lunga è stato costretto al ritiro da una caduta, avvenuta però quando era al comando e a causa di un problema con il freno anteriore.

Secondo l'amministratore delegato della Rossa, Claudio Domenicali, che ha concesso un'intervista ai colleghi di GPOne in occasione dell'inagurazione della mostra "Forma-Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale", le prestazioni dell'otto volte campione del mondo non vanno valutate in termini generali, ma rapportandola a quelle degli altri piloti che come lui dispongono di una Desmosedici GP23 dello scorso anno.

"Marc ha dimostrato di essere ancora in grande forma e ha fatto uno sbaglio. Bisogna comunque interpretare il fatto che lui corre con una GP23 e le sue prestazioni vanno relazionate a chi ha la sua stessa moto. Ad oggi, tra la GP23 e GP24 c'è un po' più di differenza rispetto al passato", ha detto Domenicali, facendo notare che di fatto al momento lo spagnolo è stato l'unico capace di proporsi al vertice con la moto 2023, mentre suo fratello Alex, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio stanno faticando.

Claudio Domenicali, Ducati Foto di: MotoGP

"Detto ciò, Marc ha fatto un'ottima gara. Lui si sta mettendo in gioco e forse era più comodo rimanere dove si trovava. Ha rischiato molto del suo a fare questa scelta e sportivamente penso che sia apprezzabile. Ad Austin stava facendo una grande prestazione, infatti è caduto da primo. Alla fine questo è il mondo delle gare e siamo contenti di averlo con noi", ha aggiunto sul #93.

Per quanto riguarda il risultato complessivo colto dalla Ducati, che nel Gran Premio delle Americhe si è dovuta accontentare del terzo posto di Enea Bastianini, del quarto di Jorge Martin e del quinto di Pecco Bagnaia, Domenicali sembra aver preso la cosa abbastanza con filosofia, pur riservando anche una stoccatina ad Aprilia e KTM.

"La gara è stata molto bella, anche se non abbiamo fatto la più bella che avremmo potuto fare. Il campionato è lungo e comunque c'erano tre Ducati nei primi cinque posti. Ovviamente non possiamo vincere tutte la gare, perché poi i giornalisti si lamentano che il campionato è un monomarca (sorride), ma vorrei ricordare che quest'anno la Ducati corre con un handicap e penso che sia interessante farlo a fronte di una gara come quella di domenica".

E il riferimento era piuttosto evidente: "L'ente che regola il Mondiale ha emesso una serie di concessioni, che hanno offerto vantaggi a tutti tranne che alla Ducati, consentendo ai nostri avversari di fare wild card nelle quali potranno sviluppare la moto. Inoltre, a Ducati, è stato limitato il numero di gomme, mentre ad altri costruttori, che non hanno saputo gestire bene i propri processi di sviluppo, sono state date grandi concessioni. Diciamo che noi stiamo correndo con uno zainetto sulle spalle, che certamente non ci fa correre più velocemente di prima. Abbiamo accettato questa cosa, consapevoli dei limiti applicati".