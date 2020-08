MotoGP, Red Bull Ring, Libere 3: Vinales si prende la Q2

Con la pista umida vista nei primi minuti sembrava un'altra sessione destinata ad essere inutile, invece poi il sole ha iniziato a splendere sul Red Bull Ring, asciugando le traiettorie e regalando un finale con tutti in pista co le slick a cercare il time attack che poteva valere la Q2 diretta.

Il più bravo in queste condizioni è stato Maverick Vinales, che ieri era 11esimo nella classifica cumulativa e quindi primo degli esclusi, ma nella FP3 è andato a piazzare la sua Yamaha davanti a tutti con un 1'24"317 che lo ha portato addirittura al terzo posto nella classifica complessiva.

Lo spagnolo ha preceduto un Jack Miller che a sua volta è andato a ritoccare il tempo di ieri, scendendo fino a 1'24"363 con la sua Ducati Pramac. In terza posizione c'è invece l'altra Ducati di Andrea Dovizioso: il forlivese non aveva bisogno di migliorare il secondo crono di ieri, ma anche stamattina ha confermato di aver finalmente ritrovato il feeling giusto con la sua Desmosedici GP.

Anche stamattina le Suzuki hanno ribadito di avere un ottimo potenziale sul saliscendi austriaco, con Alex Rins e Joan Mir che si sono attestati in quarta e sesta posizione, andando a loro volta a ritoccare la prestazione di ieri. Stesso discorso che vale per Miguel Oliveira, che ha infilato la sua KTM Tech 3 tra di loro.

Settimo tempo per l'altra KTM di Pol Espargaro, che come Dovizioso però non aveva bisogno di migliorarsi e infatti mantiene la sua posizione in vetta alla classifica combinata. Decisamente diverso il discorso per Fabio Quartararo, che proprio all'ultimo giro è riuscito a staccare l'1'24"611 che gli è valso l'ottavo tempo della FP3 ed il decimo della combinata, con cui ha buttato fuori per appena 44 millesimi la Ducati Avintia di Johann Zarco.

Nonostante non siano riusciti a migliorarsi stamattina, anche Takaaki Nakagami e Franco Morbidelli sono riusciti a staccare il pass diretto per la Q2 grazie al crono che avevano ottenuto stamattina. Questo vuol dire che purtroppo saranno ben tre i piloti italiani che dovranno affrontare la Q1 e si tratta di Danilo Petrucci, Valentino Rossi e Michele Pirro, rispettivamente 12esimo, 13esimo e 17esimo nella combinata.

Per loro però non mancheranno gli ostacoli, perchè tra esclusi figurano anche Cal Crutchlow, ma soprattutto il vincitore della gara di Brno, il sudafricano Brad Binder. Out anche le due Honda ufficiali di Alex Marquez e Stefan Bradl, così come le due Aprilia, con Aleix Espargaro che non è riuscito ad andare oltre al 16esimo tempo della FP3 con la sua RS-GP.

