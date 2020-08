Dovizioso-Ducati: incontro importante oggi in Austria

Nella giornata di ieri la Ducati ha ribadito più volte che prenderà una decisione sul nome del pilota che affiancherà il già annunciato Jack Miller solamente dopo la seconda gara in Austria.

Ovviamente, l'attesa è tutta per capire se il rapporto con Andrea Dovizioso proseguirà anche nel 2021 o si interromperà dopo otto stagioni, tre delle quali concluse da vice-campioni del mondo.

Le alternative però non mancano, perché a Borgo Panigale potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Jorge Lorenzo, pilota da sempre molto apprezzato da Gigi Dall'Igna, ma guardano con interesse anche a chi è già in casa. E' questo il caso di Pecco Bagnaia e di Johann Zarco, che hanno benfigurato nelle prime uscite stagionali.

Nella serata di ieri, il manager di Dovizioso, Simone Battistella, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP che oggi avrà un incontro con i vertici della Rossa per fare un punto della situazione.

"Il futuro? Siamo in una fase di rimescolamento delle carte, le squadre hanno tutto il diritto di fare le loro valutazioni sui piloti. Non so se vada avanti con Ducati, dobbiamo fare due chiacchiere con sabato con il team" ha detto Battistella.

Riguardo alla possibilità che il suo assistito rimanga addirittura a piedi se non dovesse andare in porto l'accordo per il rinnovo con Ducati, Battistella non si è sbilanciato, sottolineando però l'importanza dell'incontro odierno.

"Per averlo in pista dipende dalle proposte. È determinato a correre, si sente bene, è molto motivato, concentrato sulle gare, se ci dovessero esserci proposte adeguate continuerà, altrimenti si prende una pausa. Non sono nè ottimista nè pessimista, voglio vedere come fanno le cose domani, sarà un incontro importante" ha concluso.

