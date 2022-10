MotoGP | Il Gran Premio della Thailandia giro dopo giro

MotoGP | Petrucci: "Che bello tornare, ma ora vado in vacanza!"

Danilo Petrucci è tornato in MotoGP come sostituto di Joan Mir nel Gran Premio della Thailandia. Rientro difficile per il ternano, che ha provato e amato la Suzuki. Nonostante l'enorme soddisfazione al termine del weekend, il ternano è convinto di voler prendere un po' di riposo prima di pensare al futuro.