Motorsport Network lancia una nuova piattaforma sul Business

Carica lettore audio

Londra, UK – 2 marzo 2023: Motorsport Network, piattaforma digitale globale nel settore automobilistico e dei motori con 62 milioni di utenti unici mensili, ha lanciato oggi Motorsport Business, una nuova piattaforma progettata per affrontare argomenti di business e per presentare i marchi B2B che si stanno attivando nel settore automobilistico.

Motorsport Business presenta una cadenza regolare di contenuti provenienti da collaboratori mondiali con prospettive da Europa, Stati Uniti, Asia e oltre, che chiunque, dagli addetti ai lavori agli appassionati, può apprezzare in forma scritta, video e podcast.

Tendenze, opinioni, interviste esclusive, ricerche di settore e altro ancora: il filone avrà una sede su un canale LinkedIn dedicato, Motorsport.com e una crescita mirata del pubblico attraverso newsletter e canali sociali.

Il vicepresidente di Global Editorial, James Dickens, ha commentato: "Siamo entusiasti di ampliare la nostra già ampia copertura del settore Motorsport. I dati del nostro pubblico ci mostrano che il lato commerciale del Motorsport è un'area di crescente interesse. Come sempre, abbiamo visto cosa consumano gli appassionati di motorsport e abbiamo creato un'offerta per dare loro una copertura più approfondita nella sfera del business. Abbiamo collaborato con i principali esperti del settore e non vediamo l'ora che la gente veda cosa stiamo producendo".

Motorsport Network launches new Business-focussed platform

La mossa segue molti anni di attività di Motorsport Network nella ricerca e nella leadership di pensiero intorno al motorsport. Dal 2017 Motorsport Network ha aperto la strada alla collaborazione con i detentori dei diritti e le serie, tra cui F1, MotoGP, INDYCAR e FIA World Endurance Championship, per condurre sondaggi globali sui fan.

Più di un milione di fan hanno risposto da 197 Paesi in tutto il mondo, con 330.000 risposte solo negli ultimi tre sondaggi su F1, MotoGP e INDYCAR. Con 167.302 intervistati, il sondaggio sulla Formula 1 non è stato solo il più grande negli sport motoristici, ma anche quello mai condotto in qualsiasi sport.

Nel frattempo, il Network ha stretto una collaborazione con il Financial Times per portare il 'Business of F1 Forum' alle gare di Formula 1, tra cui i Gran Premi di Monaco e Abu Dhabi nel 2022, con relatori tra cui l'amministratore delegato di Liberty Media, Greg Maffei, l'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, e il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem.