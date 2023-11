Motorsport Network nomina Mike Spinelli e Travis Okulski responsabili editoriali del Gruppo

NEW YORK, 1 novembre 2023 - Motorsport Network, la principale piattaforma digitale indipendente di media nel settore automobilistico e dei motori, ha annunciato oggi l'assunzione di Mike Spinelli come responsabile dei contenuti e di Travis Okulski come direttore editoriale del settore automobilistico. Spinelli lavorerà sulle estensioni del marchio in tutto il portafoglio di Motorsport Network, compresi Motorsport.com e Autosport, mentre Okulski si concentrerà su Motor1, InsideEVs e RideApart. Entrambe le assunzioni fanno parte della recente acquisizione e dell'investimento in Motorsport Network da parte di GMF Capital per espandere la presenza e la portata di queste testate.

Spinelli porta con sé più di vent'anni di esperienza nel settore dei media automobilistici e degli sport motoristici. È stato redattore fondatore di Jalopnik, redattore capo della rivista 0-60 e cofondatore del canale YouTube /DRIVE, nonché autore, produttore e conduttore di video automobilistici su YouTube e sulla TV via cavo, compreso lo show /DRIVE su NBC Sports. Più recentemente, è stato autore e story editor della docuserie IMSA GTP, Win the Weekend.

Group Editorial Leaders

"Sono davvero entusiasta dell'intero team di Motorsport Network", ha dichiarato Spinelli. "Abbiamo l'opportunità, unica nella carriera, di rivitalizzare la missione degli sport motoristici e dei media automobilistici, condividendo al tempo stesso il nostro accesso, le nostre conoscenze e le nostre ossessioni con una comunità dinamica e in espansione di fan e appassionati. È un momento entusiasmante per coprire questa particolare area di sport e tecnologia".

Okulski ha trascorso l'ultimo decennio nei media automobilistici. Ha iniziato la copertura automobilistica di Business Insider e ha lavorato come redattore capo sia a Jalopnik che a Road & Track, dove ha supervisionato un rinnovamento totale della rivista di auto sportive più longeva d'America. Più di recente, è stato redattore di Road & Track, concentrandosi sulle storie di stampa e web.

Group Editorial Leaders

"Sono entusiasta dell'opportunità di entrare a far parte di Motorsport Network e di dirigere testate così apprezzate", ha dichiarato Okulski. "Non vedo l'ora di far crescere e sviluppare questi marchi in destinazioni imperdibili per gli appassionati di auto di lunga data e per quelli nuovi, oltre a creare risorse preziose per gli acquirenti di auto".

Informazioni su Motorsport Network:

Con oltre 40 milioni di utenti unici mensili e una comunità attiva sui social media di oltre 15 milioni di follower, Motorsport Network è la più grande piattaforma indipendente di media automobilistici e motoristici al mondo. Le quasi 50 proprietà digitali di punta includono i marchi di spicco del settore automobilistico Motor1.com, InsideEVs e RideApart, oltre a proprietà leader nel settore delle corse come Motorsport.com, Autosport, Motorsport-Total e GPOne.