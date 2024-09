MotoGP | Misano: la gara di casa per il team VR46 sarà cruciale

Misano profuma di casa per il team Pertamina Enduro VR46, che questo fine settimana scende in pista per la prima delle due gare al circuito dedicato a Marco Simoncelli. La squadra di Valentino Rossi si presenta con una rinnovata fiducia per i passi in avanti mostrati in queste ultime gare. Marco Bezzecchi sta iniziando pian piano a familiarizzare con la GP23, mentre Fabio Di Giannantonio arriverà a Misano alla ricerca del pieno recupero fisico dopo l’infortunio alla spalla.

Solo pochi giorni fa, la MotoGP ha disputato il Gran Premio di Aragon, perciò lo sforzo è importante per il pilota romano, che sta cercando di recuperare il prima possibile e al meglio delle sue possibilità per poter tornare a dare battaglia. Diggia si è infortunato alla spalla nel venerdì dell’Austria, dovendo saltare la gara e rientrando stringendo i denti ad Aragon. Sarà una grande prova di forza anche il weekend di Misano, considerando le caratteristiche del tracciato che non aiuteranno a non mettere sotto sforzo la spalla.

Fabio Di Giannantonio, VR26 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono passati solo due giorni dal GP di Aragon, ma sono state due giornate molto impegnative. Sto cercando di recuperare quante più energie possibili, stiamo facendo un gran lavoro in vista del GP di casa. Sarà durissima, un altro tracciato dalle frenate forti con tante sollecitazioni per il braccio. Non molliamo in ogni caso, diamo il 100% e sfruttiamo il supporto di tutti i tifosi che ci raggiungeranno in pista”, spiega Di Giannantonio.

Bezzecchi è invece a caccia del risultato: il Gran Premio di Aragon è stato definito “decente” dal pilota di Viserba, che non vede l’ora di tornare a correre davanti al suo pubblico. Il portacolori Pertamina Enduro VR46 crede però di avere le carte in regola per poter tornare a lottare davanti, viste le prestazioni avute domenica scorsa, almeno prima che il crollo della gomma gli impedisse di migliorare ancora.

“Non posso negarlo, questa è una gara sempre speciale per me: vicino a casa, su un circuito dove ho girato da sempre, con gli amici, la famiglia, i tifosi. Sono abbastanza contento perché arriviamo da un periodo di crescita, le sensazioni sulla moto sono migliori, mi sento più a mio agio e stiamo facendo delle buone gare. Continuiamo cosi, sfruttiamo al massimo il supporto della gente e delle persone che saranno in pista per raccogliere quanto possibile”, afferma Bezzecchi.