MotoGP | Bagnaia cerca il riscatto a Misano: "Non sono al 100% fisicamente"

Il Gran Premio di Aragon si è concluso solo pochi giorni fa, ma già fa parte del passato per Pecco Bagnaia, che ora punta tutto sull’appuntamento di Misano, in programma questo fine settimana. Il weekend spagnolo è iniziato male e finito peggio, con l’incidente che domenica l’ha visto protagonista insieme ad Alex Marquez quando i due erano in lotta per la terza posizione e che si è portato dietro una scia di polemiche.

Arriva ora la gara di casa per Pecco, che l’anno scorso non si è potuto godere pienamente a causa dell’infortunio alla gamba che aveva rimediato nel bruttissimo incidente di Barcellona. Due secondi posti per il campione del mondo, che aveva stretto i denti per perdere meno punti possibile in classifica. Quest’anno non torna da leader, ma da inseguitore: dopo il weekend spagnolo, Bagnaia si trova ora a 23 punti di distacco da Jorge Martin, che ha preso la testa della classifica proprio sabato scorso.

Il Gran Premio di San Marino rappresenterà la gara del riscatto per Bagnaia, che però confessa di non sentirsi nel pieno della forma fisica dopo la caduta di Aragon: “Sono davvero felice di correre a Misano questo fine settimana. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un evento emozionante: correrò a pochi chilometri da casa e ci saranno sicuramente tantissimi appassionati a sostenerci. Sappiamo di avere un buon potenziale su questo tracciato e sarà fondamentale riuscire a fare un buon lavoro da subito per poter essere competitivi. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sto lavorando sodo per poter correre senza fastidi”.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche per Enea Bastianini l’obiettivo a Misano sarà quello di dare una svolta a una stagione che lo ha visto in difficoltà in diverse occasioni. Il cruccio del romagnolo è la qualifica e, dopo l’ennesima gara in rimonta dalle posizioni di rincalzo, punta a partire bene sin da subito per potersela giocare con i piloti di testa. Il quinto posto di domenica ad Aragon non gli ha consentito di conservare la terza posizione in campionato, così Bastianini si presenta alla gara di casa con il quarto posto nella generale.

Sarà un gradito ritorno per Enea, che lo scorso anno era stato spettatore a Misano. Il 2023 era stato caratterizzato da infortuni e tante assenze, pertanto essere in griglia davanti al suo pubblico per la prima volta dopo un anno di assenza gli sarà una motivazione extra: “L’anno scorso ero stato costretto a saltare il Gran Premio a causa dell’infortunio; quindi, sono contento di poter scendere finalmente in pista a Misano. Correre qui è sempre qualcosa di speciale: sono cresciuto e abito a pochi chilometri dal circuito; perciò, è a tutti gli effetti la mia gara di casa. Rispetto alla settimana scorsa, penso che a Misano dovremmo ritrovare sensazioni migliori. In ogni caso, sarà importante riuscire ad essere veloci fin dal venerdì e fare poi una buona qualifica. Daremo il massimo e non vedo l’ora di correre davanti a tutti i nostri tifosi”.