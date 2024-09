MotoGP | Zarco: "Bagnaia non tiene abbastanza conto degli altri piloti"

L'incidente tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez al MotorLand Aragón continua ad essere argomento di discussione. Il campione del mondo in carica ed il pilota del Gresini Racing sono finiti a terra, dopo che lo spagnolo è andato largo alla curva 12 e l'italiano ha provato ad approfittarne per passarlo all'esterno alla curva 13. L'incrocio di linee che ne è scaturito a dato vita ad una carambola potenzialmente anche molto pericolosa, dalla quale fortunatamente entrambi si sono rialzati senza grosse conseguenze.

Entrambi i piloti si sono incolpati a vicenda, con Bagnaia che ha affermato che lo spagnolo non ha smesso di accelerare fino a quando non è caduto, e Marquez che ha sostenuto che il piemontese era l'unico che avrebbe potuto evitare l'incidente. Alla fine, però c'è stato anche un chiarimento: entrambi hanno discusso privatamente dell'incidente nel camion della Ducati dopo una chiacchierata con Gigi Dall'Igna, e la Direzione Gara ha deciso di non penalizzare nessuno, ritenendo che le condizioni della pista abbiano giocato un ruolo fondamentale nell'accaduto.

I piloti della classe regina hanno espresso la loro opinione su quanto accaduto dopo il GP d'Aragon. Alcuni si sono schierati con Bagnaia, come uno dei pupilli di Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, che ha sostenuto che il più giovane Marquez "è cieco o non ha voluto vedere" il pilota ufficiale Ducati. E altri invece sono più dalla parte del pilota di Cervera.

È il caso di Johann Zarco. Il pilota francese ha spiegato ai media dopo la gara che il campione della MotoGP del 2022 e 2023 "non tiene abbastanza conto degli altri piloti", e che crede che gli altri "rallenteranno per lasciarlo passare". Lo considera colpevole di quanto accaduto almeno per essersi preso il rischio di sorpassare in quel punto dopo l'errore dello spagnolo.

"Pecco non tiene abbastanza conto degli altri. Lo ha già fatto a Le Mans con Maverick Vinales (nella gara lunga del GP di Francia 2023). Non so se ci sono state altre gare”, ha esordito uno Zarco che ha ricordato in parte quanto accaduto a Portimao tra lo stesso Bagnaia e Marc Marquez.

Analizzando l'incidente di Aragon, ha spiegato: "Bagnaia sente di essere nella sua corsia e, in effetti, sì, è su una traiettoria migliore di Alex, ma Marquez è già a buon punto. Allora ha senso anche che Alex mantenga la sua posizione. A volte sembra che Pecco entri per sorpassare pensando che, ovviamente, noi freneremo per lasciarlo passare. È questo che crea incidenti".

Anche il pilota di Nizza pensa che Marquez avrebbe potuto frenare, ma incolpa maggiormente Pecco per l'accaduto: "Allo stesso modo, Alex avrebbe potuto frenare, ma sta facendo la sua gara e quando entra in curva, se si guardano le posizioni, è ancora quasi davanti. Poi Pecco è su una traiettoria in cui è sicuro di essere più forte, ma io andrò sempre da una parte dove sono sicuro. Può succedere qualcosa e a Pecco non interessa".

Anche l'altro pilota francese in griglia, Fabio Quartararo, ha commentato l'incidente. Il pilota della Yamaha non ha voluto immischiarsi troppo, ma da parte sua ha dato più che altro la colpa al pilota di Gresini: "È difficile da dire. Quando si esce in quel modo alla curva 12? Era sporco fuori dalla pista ideale, quindi non si può rientrare in linea molto velocemente. Pecco è rimasto in pista, ma credo che Alex sia un po' responsabile. Era molto sporco e lui è andato molto, molto lungo”, ha spiegato.