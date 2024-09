MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di San Marino

La MotoGP torna in Italia per il suo secondo appuntamento di una stagione che sarà speciale, visto che tra due settimana il Misano World Circuit concederà il bis con il Gran Premio d'Emilia Romagna, che prende il posto di quello del Kazakistan, cancellato per cause di forza maggiore.

Intanto però si comincia con il tradizionale Gran Premio di San Marini e della Riviera di Rimini, che arriva dopo un Gran Premio d'Aragon che ha lasciato qualche segno importante sulla stagione. Il primo è il ritorno alla vittoria di Marc Marquez, che su un circuito che offriva uno scarsissimo grip a causa del nuovo asfalto ha fatto venire fuori tutta la sua sensibilità per piazzare una bellissima doppietta.

Per il pilota del Gresini Racing non si è trattato solo della prima vittoria in sella ad una Ducati, ma anche di quella che ha concluso un'astinenza che durava da ben 1043 giorni, quando vinse proprio a Misano in occasione del Gran Premio d'Emilia Romagna del 2021. Dopo il ritorno al successo, c'è da scommettere che l'otto volte campione del mondo vorrà provare a riproporsi al vertice da subito, già a partire da questo weekend in Romagna, giocando magari un ruolo da arbitro nella contesa tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia.

Il secondo segno lasciato dal weekend di Aragon è la svolta proprio nella corsa al titolo. All'arrivo in Spagna era l'italiano ad avere 5 punti di vantaggio, mentre ora si ritrova a dover inseguire di 23 lunghezze dopo un fine settimana molto deludente. "Martinator" è riuscito a massimizzare i suoi sforzi con due secondi posti dietro ad un Marquez parso imbattibile, mentre Pecco ha lasciato Aragon con la miseria di un punto.

Nella Sprint, è stato condizionato probabilmente da una gomma anteriore che non ha funzionato a dovere, chiudendo solo nono. Nella gara lunga invece, dopo una brutta partenza sul lato più sporco della griglia, era risalito fino alla quarta posizione e poi ha avuto un incidente molto discusso con Alex Marquez mentre era in battaglia per il podio, nel quale ha anche rischiato molto rimanendo sotto alla GP23 del pilota del Gresini Racing, ma fortunatamente ha rimediato solo delle contusioni.

Apparentemente, il piemontese non dovrebbe avere problemi questo fine settimana e per lui sarebbe importante, visto che ha un rapporto speciale con il tracciato intitolato a Marco Simoncelli, sul quale ha vinto sia nel 2021 che nel 2022. Tra le altre cose, è curioso che proprio come un anno fa ci arrivi subito dopo essere stato vittima di un brutto incidente, perché nel 2023 era reduce dalla carambola al via di Barcellona ed era arrivato in Romagna con una gamba piuttosto dolorante, dovendosi accontentare di due terzi posti.

Oltre ai tre piloti più attesi, però, sono tanti quelli che vorranno fare bene sulla pista di casa. E i primi che vengono in mente sono Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, nati e cresciuti a pochi chilometri dalla pista, che sono sempre stati velocissimi a Misano. Ma anche per l'Aprilia è una gara speciale, essendo la seconda di casa. Senza dimenticare che KTM, Yamaha e Honda hanno avuto modo di fare un test privato su questa pista appena un paio di settimane fa.

Di seguito, potete trovare il programma completo oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Dorna

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio di San Marino



Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si disputerà con il tradizionale format europeo della MotoGP, quindi con la Sprint che scatterà alle ore 15 di sabato e la gara lunga che invece prenderà il via alle 14 di domenica. Questo fine settimana sarà particolarmente importante per la MotoE, perché è il round conclusivo della stagione: Misano quindi assegnerà la corona di campione del mondo della serie elettrica.

Venerdì 6 settembre



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:05-17:35

Sabato 7 settembre



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 8 settembre



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio di San Marino



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Diretta delle gare delle tre classi nella giornata di domenica.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di San Marino



Sabato 7 settembre



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 8 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Misano

Il circuito di Misano, costruito nel 1972, ha subito diverse modifiche per diventare uno dei più iconici del calendario. Tradizionalmente "casa" di Valentino Rossi (la pista è molto vicina a Tavullia) e di altri piloti della regione, è uno dei circuiti italiani in calendario, ed è uno dei preferiti sia dai membri della griglia che dagli appassionati.

Sede del Gran Premio d'Italia negli anni '80 e '90, oggi ospita il GP di San Marino (e tra due settimane, a causa della cancellazione di altri eventi, ospiterà il GP dell'Emilia Romagna), ed è stato sottoposto a un'importante ristrutturazione nel 2007.

Con i suoi 4,2 km, Misano rientra tra le piste più brevi del calendario della MotoGP, perché questo le gare saranno piuttosto lunghe in termini di giri. Quella domenicale della MotoGP sarà di 27 giri, mentre la Sprint di sabato sarà di 13 giri. Inoltre, la Moto2 si svolgerà su 22 giri e la Moto3 su 20, entrambe nella giornata di domenica.