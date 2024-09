MotoGP | Taramasso: "Test Misano cruciale per la nuova gomma anteriore"

Archiviata la problematica tappa spagnola di Motorland Aragon, la MotoGP vira verso l'Italia per il suo secondo appuntamento tricolore. Questo fine settimana sarà infatti il Misano World Circuit ad ospitare il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Tra le altre cose, questo sarà solo il primo dei due weekend che eccezionalmente si disputeranno sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, visto che tra due settimane ci sarà il bis con il Gran Premio d'Emilia Romagna, che prenderà il posto di quello del Kazakistan, cancellato per cause di forza maggiore.

Se ad Aragon il problema è stata l'assenza di dati sul nuovo asfalto, cui si è sommata la pioggia che ne ha peggiorato le condizioni, sul tracciato romagnolo si vivrà esattamente la situazione opposta, perché viene utilizzato molto spesso per test privati da quasi tutti i marchi della classe regina. Dunque, sia le squadre che la Michelin dispongono di una grande quantità di informazioni, come ci ha spiegato il responsabile dell'azienda francese, Piero Taramasso.

"Misano è un circuito un po' più amico per noi. Lo conosciamo bene, non solo perché ci si corre il Gran Premio, ma perché ospita sia i test ufficiali che quelli privati, quindi siamo un po' più sereni rispetto ad Aragon. Purtroppo c'è il rischio che ci possano essere dei temporali nel corso del weekend, ma per le condizioni meteo non ci possiamo fare niente purtroppo", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Alla luce di questo, che tipo di scelte avete fatto per questo fine settimana?

"Per quanto riguarda il posteriore, abbiamo optato per le stesse rigidità dell'anno scorso. La soft e la media hanno lo stesso centraggio di mescole del 2023, la differenza è che sono solo realizzate con la nuova tecnologia. Per entrambe si tratta di gomme asimmetriche, con la spalla più dura sul lato destro. All'anteriore invece abbiamo tre soluzioni simmetriche, ma sono tutte di uno step più dure rispetto alla gara dell'anno scorso, un po' in linea con quello che abbiamo fatto anche in Austria e a Silverstone: abbiamo aumentato la rigidità perché abbiamo visto che le moto sono sempre più esigenti sull'anteriore. Tra l'altro, Misano è un circuito che tende a mettere particolarmente sotto stress la gomma davanti, perché ci sono delle staccate aggressive, ma anche tante curve in sequenza, quindi non c'è mai 'riposo'".

Michelin, paddock Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Prima accennavi al rischio di temporali: Misano che tipo di pista è in caso di pioggia?

"Hanno rifatto l'asfalto qualche anno fa, ma è un fondo che si comporta bene sia con l'asciutto che con il bagnato. C'è grip, non ci sono buche e di solito si trovano anche delle temperature 'normali', non troppo alte o troppo basse. Poi abbiamo tanti dati, perché quasi tutti vanno a provare a Misano quando fanno dei test privati. Siamo pronti per questo primo weekend, che aiuterà sia noi che i team a preparare il secondo, al quale si arriverà sicuramente tutti con le idee più chiare".

Lunedì ci sarà anche una giornata di test collettivi importanti, soprattutto in vista delle scelte da fare per il 2025...

"Proveremo la nuova costruzione per l'anteriore con i piloti titolari, dopo che c'è stato un pre-screening con i collaudatori. Dopo aver sentito i loro feedback, prenderemo una decisione riguardo alla possibilità di introdurla già nel 2025 o se serviranno ancora delle piccole evoluzioni prima di farlo. Avremmo già dovuto fare una prima prova nei test del lunedì al Mugello, ma è saltata a causa della pioggia arrivata quel giorno, quindi siamo parecchio in ritardo e speriamo che lunedì il meteo sia clemente. Anche perché poi fino a Valencia non ci sono più test e quello è un circuito troppo particolare, che richiede delle gomme asimmetriche anche per l'anteriore. Misano invece è un circuito veramente perfetto per provare, specialmente le anteriori".

Questo fine settimana ci sarà anche l'ultimo round stagionale della MotoE, con almeno ancora quattro potenziali candidati al titolo...

"Sarà l'ultimo weekend stagionale, nel quale si deciderà il nome del campione del mondo. Finora abbiamo assistito a delle gare spettacolari in questa stagione, quindi mi aspetto che sarà così anche a Misano. Faremo anche un test giovedì, nell'ottica di provare delle nuove soluzioni in vista del 2025".