Morbidelli: "Vale compagno? Contento, è di un altro calibro"

Dopo il primo podio e la prima vittoria, a Franco Morbidelli mancava la pole position per completare il quadro delle prime volte in MotoGP. Un quadro che il pilota della Yamaha Petronas ha completato oggi a Barcellona, spuntandola in un derby tutto interno con il presente ed il futuro della sua squadra.

Franky infatti ha avuto la meglio sull'attuale compagno di squadra Fabio Quartararo, ma soprattutto sull'amico con cui da oggi ha avuto la certezza che dividerà il box l'anno prossimo, ovvero l'amico e mentore Valentino Rossi, con i quali dividerà una prima fila tutta di M1 domani.

"Bellissima sensazione. Avevo tanta voglia di andare forte oggi, mi sentivo carico da subito, volevo spingere forte, sentivo di poter svolgere un buon lavoro, sono davvero molto soddisfatto. Ho sbagliato pochissimo e sono riuscito a fare l'ultimo giro bello pulito, così è venuta fuori la pole" ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD Morbidelli, che oggi è stato l'unico capace di infrangere il muro dell'1'39" in qualifica.

Domani lo attende una gara di gestione però, perché non sarà facile portare gli pneumatici fino alla fine, anche perché l'opzione principale sembra essere la soft, visto lo scarso grip offerto dalla pista.

"Le gomme? Speriamo di fare la scelta giusta e di fare una bella partenza. Il ritmo è buono, mi sono sentito abbastanza bene con la soft, ma ieri anche con la media sono andato bene".

Dopo le grandi difficoltà dell'Austria, nelle ultime uscite la M1 è cresciuta molto secondo Morbidelli, che quindi ha voluto elogiare anche la Yamaha per il lavoro che sta facendo.

"La moto sta andando molto bene in curva, in Austria abbiamo sofferto tutti, è vero, ma sono molto contento perchè negli altri circuiti riusciamo a dire la nostra molto bene nel misto, la Yamaha sta facendo un ottimo lavoro".

Non poteva mancare un commento poi sulla notizia del giorno, la firma di Rossi come suo compagno di squadra in Petronas per la prossima stagione.

"Sarà una bella gatta da pelare, Vale è fortissimo, sarà un compagno di squadra tosto da battere. Però sono contento, è diverso, di un calibro diverso, con lui ho un rapporto diverso rispetto agli altri piloti. Gli faccio i complimenti per la firma, gli auguro il meglio e spero di divertirmi e lottare molto con lui il prossimo anno".