MotoGP | Morbidelli tuona: "La penalità? Una regola fatta per la sicurezza dovrebbe essere a prova di stupido"

Franco Morbidelli non ci sta. Il long lap penalty ricevuto ieri per avere ostacolato Enea Bastianini nel corso dei primi minuti delle Prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano ha provocato una sua reazione divisa in due parti.

Nel pomeriggio di ieri il pilota del team VR46 aveva scritto un post sulla sua pagina di Instagram criticando in modo civile ma deciso il metodo di penalizzazione attualmente in vigore.

"So che è un peccato e so che molte persone mi odieranno per questo, ma posso assicurare che la mia intenzione non è mai quella di essere pericoloso o di ostacolare qualcuno. Mi piacerebbe davvero liberarmi da questa situazione che si verifica abitualmente… e, diciamoci la verità, succede perché in quei momenti in cui bisogna rallentare non sono abbastanza sveglio/attento".

"Ho chiesto un po’ di aiuto all’organizzazione (bandiere blu, messaggi sul dashboard, comunicazioni via radio) e loro ci stanno lavorando al massimo. Quindi sì, è pericoloso spostarsi dalla traiettoria troppo tardi (perché è quello che mi è successo nei 4 episodi che mi costeranno la mia gara di casa di domenica). Ok. Ma non lo è guardarsi indietro quando sei piegato di 50° o più e stai andando a 250 km/h, oppure rallentare troppo rischiando di raffreddare eccessivamente le gomme e magari di cadere duramente proprio per questo. In ogni caso, continuerò a dare il massimo per migliorare sotto ogni aspetto possibile! Impeding compreso".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Oggi, dopo la Sprint, Morbidelli è tornato sulla questione e ha spiegato in modo più approfondito il suo post. "Ah... Domani la gara è andata. Con un long lap penalty e il tipo di performance che ho nella gara lunga... Non so se riuscirò ad arrivare a punti".

"Quando guardo la F1, vedo che tramite la radio i piloti sono sempre molto informati quando fanno i loro giri lenti nel corso delle qualifiche. E loro ne fanno molti di più rispetto a noi. Ma quando li fanno sono molto informati sui piloti che stanno arrivando e a che distanza sono. Mi fa sorridere, perché loro hanno gli specchietti, sono su 4 ruote. Mentre noi siamo su due ruote, non abbiamo specchietti, ma dobbiamo girarci sempre prontamente per essere disposti a toglierci dalla traiettoria quando uno sta arrivando".

"Io sono totalmente d'accordo con questa cosa, a togliersi di mezzo quando uno sta arrivando. Vedo anche che è molto difficile, a me riesce molto difficile, perché ti devi girare, stai andando forte, arrivano altre moto. Devi controllare molte cose. Un messaggio sul dashboard, un messaggio radio, le bandiere blu... Sono tutte cose che permetterebbero di risolvere questo fastidioso problema per i piloti. Perché comunque dà fastidio fare un tipo di performance e perdere posizioni in qualifica o fare un long lap in gara per una cosa che alla fine non rovina la performance all'altro pilota. E' un fallo? Sì. Però...".

Morbidelli, che domani dovrà scontare la penalità in gara, ha spiegato cosa non stia trovando corretto nella regola che lo ha portato al Long Lap Penalty. Ovvero: a lui sembra ingiusto prendere una penalità del genere se si arreca involontariamente un danno a un altro pilota all'inizio del turno, ovvero quando c'è ancora tutta la possibilità di rimediare avendo a disposizione tempo e gomme.

"Io c'ero quando è stata decisa questa regola. Erano gli ultimi 20 minuti di PR e qualifica. Io sono molto d'accordo: quando si rovina la performance è giusto. Ha quella chance lì per fare il tempo, ormai la gomma è rovinata e non può più migliorare. Lì ok, sono d'accordo. Non ho mai visto episodi di contatti o qualcuno che prende in pieno qualcuno in un turno, se non nei momenti in cui cala la tensione come a fine turno, a fine gara. Quei momenti si vedono. Ma durante il turno non si vede mai. Perché il pilota che è dietro vede dove sta andando quello davanti. Il pilota che è davanti sta cercando di spostarsi. Sempre".

La chiosa finale di Franco è stata limpida per i termini e concetti scelti per esprimerla. A suo avviso servirebbe una regola sulla sicurezza che possa essere a prova di stupido, essendo così importante.

"Io sono più stupido degli altri piloti. Meno furbo in queste situazioni. Ma questa dovrebbe essere una regola a prova di stupido, se è per la sicurezza. Se invece è per giocare allora più uno è stupido e più paga. Siamo tutti d'accordo".