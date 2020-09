Dovizioso disperato: "Non riesco a frenare..."

"Sfortunatamente, non mi sono giocato il campionato tutti gli anni, quindi dire questo è fuori luogo". Andrea Dovizioso ci ha almeno provato a dire che questo non è il momento peggiore della sua carriera, anche se le qualifiche di Barcellona hanno confermato che sembra essere precipitato in un baratro dal quale non pare esserci uscita.

Dopo la delusione della doppia trasferta di Misano, che comunque gli ha permesso di mantenersi in testa al Mondiale, il ducatista confidava che Barcellona potesse essere la pista giusta per la riscossa. Invece le cose per ora stanno andando addirittura peggio.

Stamattina ha mancato per poco l'accesso diretto alla Q2, ma poi nella Q1 non è riuscito ad essere incisivo come avrebbe sperato e quindi domani si ritroverà ad andare a schierare la sua Desmosedici GP addirittura in 17esima posizione.

Ma a rammaricarlo non è tanto il risultato, quando il fatto che l'avvento della nuova gomma posteriore della Michelin sembra averlo privato del suo punto di forza, ovvero la staccata, che ora è la cosa su cui addirittura si ritrova a faticare di più.

"Diciamo che sono una persona parecchio razionale e logica. Di conseguenza, con la mia squadra di solito studiamo, lavoriamo ed otteniamo i risultati. Ma non è quello che sta succedendo quest'anno ed è davvero pesante, perché il mio punto forte è sempre stato la frenata ed è quello su cui sto facendo tanta fatica. Non riesco ad essere costante e ad approcciare la frenata in un modo redditizio" ha spiegato Andrea.

"Di conseguenza, essendo tutti così vicini e così veloci, basta un niente che resti fuori dalla top 10, poi non riesci ad entrare in Q2 e parti indietro. Puoi avere anche un buon passo, ma con il quale non fai niente in gara".

Tra le altre cose, per domani si prospetta una di quelle gare in cui lui solitamente è maestro, nelle quali bisogna gestire la gomma. Ma da così indietro è impossibile avere ogni tipo di velleità

"Domani tutti avranno grossi problemi di calo gomma, come sempre a Barcellona. L'unico modo è essere fluidi, scorrere a centro curva e non aprire il gas violentemente in uscita, ma quando sei dietro non ti puoi permettere di fare questo. E' pesante".

Infine, quando gli è stato chiesto se nelle prossime gare pensa di poter porre rimedio a queste difficoltà, non ha nascosto il suo sconforto.

"Il discorso è tecnico, non riusciamo a fare una cosa e quello ci complica tutto. Poi ogni gara può essere più o meno buona in base alla moto che hai o allo stile che hai. Ma il nostro problema è la frenata".