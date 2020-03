Marquez e Alonso, spettacolo su Instagram

La pandemia del Coronavirus ci sta obbligando tutti quanti a rimanere in casa. E per passare il tempo bisogna trovare soluzioni sempre nuove. Per questo può capitare anche che i protagonisti "rubino" il lavoro a noi giornalisti.

E' in un certo senso quello che è successo ieri, con Marc Marquez e Fernando Alonso, i due spagnoli più famosi nel panorama del motorsport, che si sono intervistati a vicenda durante una diretta instagram.

Ad aprire le danze è stato il campione del mondo in carica della MotoGP, che oggi con il fratello Alex sarà tra i protagonisti della gara virtuale del Mugello, ed ha chiesto all'ex pilota di Formula 1 se ha intenzione di partecipare alla Dakar anche il prossimo anno.

"Non lo so, aspetterò di capire cosa succede dato che è stato tutto rinviato, non ho neanche voglia di correre in questo momento, non so se anche tu provi la stessa cosa" ha detto Alonso.

Poi i due sono passati a parlare di come stanno vivendo l'isolamento ed il primo è stato Fernando, che si trova nella sua casa di Lugano: "La quarantena qui è un po' meno restrittiva rispetto alla Spagna, ma le persone rispettano le norme e non escono di casa. Anche qui i ristoranti e i parchi sono chiusi, come tutte le altre cose. E tu come stai vivendo questa situazione?".

Marc gli ha replicato così: "Durante il giorno faccio le pulizie e mi rilasso, vivo con mio fratello che intanto gioca con i videogiochi, un simulatore di gara. Anche tu usi un simulatore a casa?". Alonso però non sta passando così il tempo: "No, ho usato soltanto i simulatori delle squadre, non ne ho uno personale a casa".

L'ex ferrarista poi ha proseguito: "I primi giorni ho disegnato un po', poi ho iniziato a fare le cose di casa e così i giorni passano molto rapidamente. È strano restare a casa così tanto, con tutto ciò che succede fuori ti sommerge una sensazione di impotenza. Comunque siamo privilegiati, sarà sicuramente più difficile vivere in un piccolo appartamento con dei bambini".

Prima di chiudere, ha poi chiesto a Marquez come procede il recupero della spalla operata in inverno: "La spalla va un po' meglio. È curioso che viaggiamo sempre e ci manchi casa nostra, e adesso che siamo a casa siamo stanchi di stare qui".