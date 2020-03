Rins, proposta di matrimonio in "quarantena"

Con il Mondiale MotoGP sospeso a causa della pandemia di Coronavirus, DAZN in Spagna sta offrendo ogni domenica le repliche delle gare più belle dello scorso anno. La cosa bella, però, è che a commentarle c'è il vincitore stesso.

Domenica scorsa era toccato a Marc Marquez, che ha commentato la sua vittoria in Thailandia, dove aveva chiuso anche il Mondiale. Oggi invece è stata la volta di Alex Rins e della sua bellissima vittoria a Silverstone, arrivata proprio dopo un grande duello con Marc.

Poco prima della gara, Rins ha raccontato come sta vivendo l'isolamento imposto dal COVID-19 nella sua casa ad Andorra, facendo anche qualche confessione. In particolare, il pilota della Suzuki ha rivelato di averne approfittato per comprare un anello di fidanzamento alla sua compagna Alexandra e chiederle di sposarlo.

"Ci avevo pensato a lungo" ha detto Alex. "Ma ho approfittato di questi giorni per andare a comprare l'anello. Ma mi bruciava quasi in mano... Non potevo aspettare e, lo stesso giorno in cui l'ho coprato, alla notte le ho chiesto di sposarmi".

Iniziare da zero

Il pilota di Barcellona ha anche spiegato che con una pausa così lunga sarà come ricominciare la stagione da zero. Nonostante tutto, ha ammesso di essere fiducioso per i progressi che ha fatto la Suzuki con la moto 2020.

"Se iniziassimo la stagione domani in Qatar, penso che sia la Yamaha che la Suzuki dimostrerebbero che hanno fatto un passo avanti e sono quelle che hanno dominato il pre-campionato. Sul giro secco potrebbero esserci la Honda, la Ducati o addirittura Aleix (Espargaro) con l'Aprilia, ma penso che quelle con più ritmo siano Yamaha e Suzuki".

Una delle chiavi di questo passo in avanti potrebbe essere legato alla nuova gomma posteriore introdotta dalla Michelin.

"La nuova gomma offre molto più grip a tutte le moto. Sarà bello vedere come andranno alla fine della gara, perché potrebbero dare un secondo fino alla fine. Non si sa mai come potranno andare in gara, ma la previsione è che arriveranno intere alla fine" ha detto Rins.

"Non sono un pilota che consuma molto le gomme, in alcune occasioni le ho finite, ma normalmente le gestisco bene e questo mi permette di essere più forte alla fine della gara" ha aggiunto.

Rossi e Lorenzo

Durante la trasmissione sono emersi alcuni nomi di colleghi, tra cui quello di Valentino Rossi.

"Rossi è brutale, incredibile, nonostante la sua età lotta contro ragazzi molto più giovani, che possono avere riflessi o una forma fisica migliore, ma tiene ancora il passo. La verità è che non mi aspettavo che potesse finire in una squadra satellite, pensavo che si sarebbe ritirato in quello ufficiale. E' vero che la moto è la stessa, come ci farà vedere Quartararo quest'anno, ma penso che ciò che sta facendo sia brutale".

Ha anche parlato del ritiro di Jorge Lorenzo e del ritorno quasi immediato come collaudatore della Yamaha.

"Non ci ho pensato molto. E' vero che ha detto di essere ritirato e ora sarà un tester. Può dare una grande mano alla Yamaha e sembra che farà una wild card a Barcellona. Se è quello che vuole fare, deve andare avanti se è felice di farlo".

Quando finalmente la stagione 2020 della MotoGP potrà iniziare, per Rins sarà assolutamente fondamentale riuscire ad essere regolare.

"Molta regolarità. Con così tante gare di fila, non c'è spazio per errori o infortuni, che possono rovinare anche tre gare, non essendoci soste".

"La regolarità si ottiene lavorando, tenendo tutto sotto controllo. L'anno scorso per me è stato difficile essere regolare e salire sul podio, ma con concentrazione e calma si può ottenere".

Tornando alla gara di Silverstone, Rins si è goduto questa vittoria arrivata per appena 13 millesimi ai danni di Marquez.

"Alla fine della gara ho visto Marc abbastanza arrabbiato. Non l'avevo mai visto così arrabbiato per una sconfitta, penso che gli abbia fatto male. Ma lo capisco, veniva da un'altra gara persa dopo una battaglia serrata, quindi sarei stato disturbato anche io dopo aver perso due duelli di fila" ha detto, riferendosi al Gran Premio d'Austria vinto da Andrea Dovizioso.

