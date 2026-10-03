MotoGP | Honda chiama Aleix Espargaró per correre in Indonesia

L'idea iniziale era che Aleix Espargaró continuasse a recuperare dal grave infortunio riportato alla base della colonna vertebrale in una caduta durante un test a Sepang, a metà aprile, e per il quale sarà operato lunedì prossimo. Superato un delicato periodo di recupero, durato cinque mesi, il collaudatore della Honda è tornato in sella ad un prototipo MotoGP due settimane fa, in una giornata di test svoltasi al Mugello.

Nonostante sia riuscito a completare il test, il suo rendimento non era ancora al livello precedente all'incidente in Malesia. I problemi di salute che hanno portato Joan Mir a scendere dalla moto e a saltare la doppietta di questa settimana e della prossima, in Giappone ed Indonesia, hanno fatto pensare che la HRC potesse ricorrere a Espargaró per salire sulla moto del maiorchino a Motegi, dato che Nakagami era già iscritto al Gran Premio come wild card.

Tuttavia, i dirigenti del marchio dell'ala dorata hanno deciso di ricorrere a Somkiat Chantra, membro della struttura ufficiale della compagnia di Tokyo nel Mondiale SBK. Il thailandese, però, dovrà correre il prossimo fine settimana ad Estoril, e questo, insieme all'infortunio di Taka, non ha lasciato altra opzione alla Honda se non quella di chiamare Espargaró.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il catalano è già stato avvisato della necessità di pianificare un viaggio che lo porterà a Lombok. Il #41 non partecipa ad un Gran Premio dalla scorsa stagione, la sua prima come rappresentante della Honda, quando prese parte a cinque gare, con il 16° posto ottenuto ad Assen come miglior risultato.

La frattura alla clavicola sinistra riportata venerdì da Nakagami aumenta lo stress sulla Honda in un momento di massima esigenza. Non tanto per la necessità di ottenere risultati da qui alla fine della stagione, quanto per l'urgenza impellente di finire di mettere a punto la moto progettata per l'anno prossimo, già secondo i parametri del nuovo regolamento e con il motore da 850cc. Quella che Fabio Quartararo proverà a Valencia, nel test del martedì successivo alla fine di questo campionato.

Lo sviluppo di quella RC214V è un compito che è stato affidato da quest'estate a Nakagami, il quale, secondo le stesse previsioni della Honda, resterà indisponibile per almeno un mese. Sebbene Stefan Bradl sia ancora sotto contratto come collaudatore, esistono ragionevoli dubbi sui benefici che potrebbe apportare il tedesco, che attualmente lavora come commentatore televisivo.

La scarsità di alternative non lascia molte altre opzioni a HRC oltre a quella di dosare Espargaró, che non esclude di dover indossare la tuta da gara in altri Gran Premi, sempre in funzione di come evolverà la situazione di Mir. Honda ha in programma due giornate di test in Malesia, la settimana successiva alla prova di Mandalika, e Motorsport.com ritiene che non siano ancora state cancellate. Se le manterrà, la cosa più probabile è che sia Espargaró a occuparsi di continuare a mettere a punto quel prototipo da 850cc.