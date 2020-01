Marquez: "2 settimane fa non sollevavo manco un bicchier d'acqua"

Marquez aveva già avuto la brutta esperienza dell'infortunio alla spalla sinistra, che si è trascinato per parecchio tempo prima dell'operazione di fine 2018. Confrontando le lesioni, ci si attendeva che il processo di riabilitazione potesse essere più semplice in questo caso, ma non è stato così.

Ad una quindicina di giorni dall'inizio del pre-campionato, fissato con i test di Sepang, Marc non è ancora salito su una moto dopo il test di fine novembre a Jerez, e spera di farlo prima di partire per la Malesia, altrimenti "avrebbe poco senso fare quei test".

"L'operazione a priori sembrava più semplice, ma non i tempi di recupero, per questo ho anticipato il più possibile l'ingresso in sala operatoria, dando la priorità al mio recupero. Sembrava tutto più semplice, ma la riabilitazione è più complessa, con qualche difficoltà. L'anno scorso sono stato molto onesto ai test e quest'anno sarà simile. Nelle ultime settimane abbiamo fatto un passo avanti, ma prima del 6 gennaio non ero per niente ottimista" ha spiegato Marc dopo aver presentato una mostra di immagini ad un evento Repsol.

"Sto facendo due ore di riabilitazione al mattino ed altre due al pomeriggio. Dedico quasi tutto il giorno al mio corpo, cercando di arrivare il meglio possibile ai test di Sepang, ma pensando sempre che la prima è in Qatar a marzo, e che le scadenze devono essere rispettate".

"La ripresa non è stata più intensa rispetto allo scorso anno. E' stata meno dolorosa, ma più difficile. Mi è stato già detto che quando apri una spalla ci sono molti nervi e muscoli e potresti toccare qualcosa che è molto importante per la mobilità e la forza della spalla. Questo è ciò su cui stiamo lavorando. Fino a due settimane fa, non avevo forza e non riuscivo a sollevare manco un bicchiere d'acqua. Ma negli ultimi giorni il nervo ha iniziato ad essere stimolato e siamo migliorati molto" ha spiegato.

In vista della stagione, l'infortunio può essere un handicap per Marc, che dovrà affrontare gli attacchi di alcuni rivali che sicuramente poroveranno a trarne vantaggio.

"Adesso è difficile sapere che tipo di stagione avremo, in ogni caso la spalla non mi priverà di nulla. L'anno scorso ho gestito gli allenamenti nelle prime tre o quattro gare. Quest'anno spero di poter arrivare al top già dalla prima gara. Sarà una stagione tosta: sembra che vincere il titolo dello scorso anno sia stato facile, ma non è stato così e quest'anno i rivali faranno sicuramente un passo avanti".

L'anno scorso il pilota della Honda non ha fatto vacanze per riprendersi dall'infortunio alla spalla sinistra e quest'anno è successa la stessa cosa con la destra. Per lui quindi sono due anni di fila senza sosta e senza stacco dalla grande pressione della lotta per il titolo.

"Si sta allungando il periodo senza sosta e questo è stato proprio uno dei problemi sollevati da Alberto Puig (direttore della HRC) quando abbiamo parlato di operare la spalla destra a novembre" ha detto Marc.

"Alberto analizza tutto e, quando abbiamo incontrato i dottori, una delle domande che mi ha posto era se fossi preparato a passare un altro inverno così. Ma io so che, se voglio realizzare i miei sogni, devo fare dei sacrifici e stabilire delle priorità. Anche se le mie vacanze erano già organizzate, ho dovuto annullare tutto, perché il sacrificio è l'unico modo per continuare a lottare per i titoli" ha concluso il campione del mondo.