La Ducati apre le presentazioni di MotoGP oggi a Bologna

La Casa italiana presenterà la Desmosedici GP con i colori 2020 nel centro di Bologna, a Palazzo Re Enzo, a pochi chilometri dal quartier generale di Borgo Panigale.

Saranno presenti i due piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, ma anche il CEO Claudio Domenicali ed il direttore generale del reparto corse, Gigi Dall'Igna.

potrete anche seguirlo in diretta streaming sul nostro sito a partire dalle ore 20.

Tra le novità, dovrebbe esserci il ritorno del marchio "Mission Winnow" sulle carene, dopo che era stato rimosso nella parte conclusiva della scorsa stagione, anche se quasi certamente la moto che vedremo oggi non sarà quella definitiva, visto che Dall'Igna ormai ci ha abituati ad aspettare i test in Qatar per mostrare la vera veste aerodinamica.

Quel che è certo, però, è che la Ducati è l'unica squadra ad aver scelto di presentarsi prima della trasferta asiatica dei test pre-campionato: la Honda, per esempio, lo farà a Jakarta in occasione dell'ultima giornata dello shakedown riservato a collaudatori e rookie che andrà in scena a Sepang dal 2 febbraio.

Un paio di giorni più tardi, il 6 febbraio, quindi alla vigilia dei test collettivi, ci sarà invece una giornata particolarmente frenetica, perché proprio in Malesia saranno presentate la Yamaha, la Suzuki e la Yamaha Petronas.

L'Aprilia invece attenderà il secondo test stagionale, quello in Qatar, per presentare i suoi nuovi colori. Nel frattempo però porterà al debutto la nuova RS-GP, rivista completamente, quindi sia a livello di telaio che di motore, nei test in Malesia. Non è ancora chiaro, infine, quando sarà la KTM a mostrare ufficialmente la nuova RC16.