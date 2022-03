Italia vincente: Bastianini è il 25° pilota tricolore a vincere in MotoGP

Carica lettore audio

Con il suo trionfo all’inizio della stagione 2022 della MotoGP in Qatar, Enea Bastianini è entrato nel palmarés della classe regina come il 25esimo italiano a vincere una gara. Con 254 successi nei gran premi, l’Italia è il paese più vincente della storia del mondiale.

Nella lista dei migliori della classe 500cc e MotoGP, due italiani occupano il primo posto: Valentino Rossi con 89 vittorie e Giacomo Agostini, a quota 68. Il terzo italiano più vincente è Andrea Dovizioso, che ha trionfato il 15 gare. Nel palmarès della classe regina, la Spagna è il secondo paese per numero di vittorie, con 179 suddivise tra dodici piloti. Gli Stati Uniti seguono al terzo posto, con 154 gare vinte.

L’Italia è davanti anche in termini di mondiali, dato che sei piloti hanno ottenuto un totale di 20 titoli. Solo Agostini è stato campione del mondo in otto occasioni, mentre Rossi in sette. In questo ranking, la Gran Bretagna è il secondo paese, con 17 titoli.

Guardando all’opposto invece, ci sono paesi come la Germania, che ha vinto solo una gara. Edmud Czihak vinse al Nürburgring Nordschleife nel 1974 in sella alla Yamaha, quando i grandi favoriti boicottarono il gran premio per mancanza di sicurezza in pista.

Podio: Vincitore della gara Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Photo by: MotoGP

I 25 vincitori italiani nella classe regina del mondiale

I piloti italiani che hanno vinto almeno una gara nella classe regina sono Valentino Rossi (89 vittorie), Giacomo Agostini (68), Andrea Dovizioso (15), Max Biaggi (13) e Loris Capirossi (9).

Con una vittoria in meno troviamo Luca Cadalora (8), seguito da Umberto Massetti (6), Marco Lucchinelli (6), Franco Uncini (5) e Marco Melandri (5). Sono quattro i successi nel palmarès di Libero Liberati, le stesse di Pecco Bagnaia. Alfredo Milani vanta invece tre vittorie, come Alberto Pagani e Franco Morbidelli.

Inoltre troviamo con due vittorie Nello Pagani, Virginio Ferrari e Danilo Petrucci. Hanno firmato solo una vittoria Giuseppe Colnago, Remo Venturi, Angelo Bergamonti, Gianfranco Bonera, Pierfrancesco Chili, Andrea Iannone ed Enea Bastianini.