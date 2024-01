Dakar | Faria fiducioso: "Honda ha la moto migliore, può vincere"

Honda ha vinto le prime due edizioni del Rally Dakar in Arabia Saudita nel 2020 e nel 2021. Negli ultimi due anni, ha dovuto nuovamente inchinarsi a Pierer Mobility AG. Per tornare sulla strada della vittoria, il marchio giapponese ha fatto alcune aggiunte significative.

La formazione è stata ampliata a sei piloti di punta. Inoltre, in Giappone è stata sviluppata una moto completamente nuova. La CRF 450 Rally è partita da un foglio bianco. Gli ingegneri giapponesi hanno incorporato il feedback dei piloti.

"I piloti vogliono sempre una maggiore maneggevolezza, più trazione e così via", afferma il team manager Honda ed ex pilota Ruben Faria in un'intervista al sito gemello di Motorsport.com, Motorsport-Total.com. "Abbiamo fatto un grande passo avanti. I piloti parlano molto bene della nuova moto".

"Io stesso sono stato un pilota e sono stato coinvolto nello sviluppo. So che è difficile per una nuova moto essere alla pari con la vecchia nel primo anno. È davvero molto difficile che sia migliore della vecchia moto".

Ma Honda ci è riuscita. I risultati a metà del rally parlano da soli. Honda ha vinto quattro delle prime sei tappe. Ricky Brabec è in testa alla classifica generale nella giornata di riposo. Adrien van Beveren è terzo e Jose Ignacio Cornejo, quarto, ha la possibilità di vincere.

Solo il pilota Hero Ross Branch, al secondo posto, ha impedito il dominio totale della Honda nella prima settimana. "Credo che al momento abbiamo la moto migliore. Ma non posso dire quale sia il confronto reale", ha detto Faria, che ha ottenuto il secondo posto su una KTM nel 2013.

Photo by: Honda Racing #7 Monster Energy Honda Team: Pablo Quintanilla

"Non posso parlare delle altre moto perché non lo so. I piloti non sono su una moto un giorno e su un'altra il giorno dopo. Semplicemente non lo sappiamo. Posso solo dire che i nostri piloti sono soddisfatti della nostra moto".

La nuova CRF 450 Rally è stata consegnata per la prima volta alla squadra in occasione del Rally del Marocco. Questo circa due mesi prima della Dakar. Nonostante il breve tempo di preparazione, Honda è stata veloce fin dall'inizio in Arabia Saudita nel rally più duro del mondo.

Un numero significativamente maggiore di piloti rispetto al passato

Oltre alla nuova moto, anche la forte formazione di piloti Honda ha contribuito ai successi della prima settimana della Dakar. Sebbene Pablo Quintanilla abbia perso circa due ore nella sesta tappa per aver finito la benzina, d'ora in poi potrà fungere da nobile aiutante.

Il giovane talento Tosha Schareina ha vinto il prologo, ma è stato eliminato nella prima tappa a causa di un "calo di concentrazione", come dice Faria. E Skyler Howes si è dovuto ritirare nella sesta tappa per problemi tecnici.

Ciononostante, la Honda ha ancora quattro piloti di spicco in azione per la seconda settimana. "Se ci confrontiamo con il gruppo KTM degli anni precedenti, è sempre stato un gruppo forte con molti piloti ufficiali", dice Faria, guardando alla concorrenza austriaca.

Photo by: Honda Racing #11 Monster Energy Honda: Jose Ignacio Cornejo Florimo

"Sono molto forti. Quando abbiamo perso un pilota, abbiamo lottato con tre piloti contro cinque o sei di loro. Per questo ho lottato per avere più piloti. Ne abbiamo persi due, ma quattro sono ancora con noi. Questo aiuta molto nella Dakar".

L'obiettivo della Honda è naturalmente la vittoria assoluta, ma il team manager portoghese usa i suoi molti anni di esperienza per temperare le aspettative: "Naturalmente vogliamo sempre di più, ma la Dakar è dura. È una grande sfida giorno dopo giorno".

"Abbiamo raggiunto il giorno di riposo a Riyadh. Le moto sono a posto, i piloti stanno bene e sono motivati. Ora sembriamo a posto, ma tra 100 metri può essere tutto diverso. Per questo dobbiamo rimanere concentrati per non fare pazzie".

"Il mio primo obiettivo era raggiungere Riyadh. Il mio secondo obiettivo è arrivare a Yanbu senza piloti infortunati. Il terzo obiettivo è portare un pilota sul podio. Se è possibile portarlo al massimo livello, allora sarebbe fantastico".

Buoni riscontri dalla nuova tappa di 48 ore

Uno dei temi principali della giornata di riposo a Riyadh è stata la conclusione della nuova tappa di 48 ore. Il Direttore di KTM Rally Andreas Hölzl aveva criticato questa tappa in precedenza. Dopo questa tappa, Faria può ora dare un feedback positivo.

"Prima dell'inizio della Dakar, ero preoccupato per le regole di questa tappa. Ora ho parlato con i piloti e posso dire che queste 48 ore sono state una buona esperienza per loro".

Adrien van Beveren hat die neue 4H-Chrono-Etappe gewonnen Foto: Honda

"Se è difficile ma fattibile, allora hai una buona sensazione come pilota. Perché i piloti vivono la Dakar con le sue difficoltà". L'esperienza sotto le tende nei bivacchi sparsi a metà della lunga tappa è stata elogiata da molti piloti.

Faria ricorda il suo periodo di attività: "Posso considerarmi fortunato perché ho corso la Dakar per due anni in Africa. Dopo di che sono stato nove anni in Sud America. Posso dire che è stato completamente diverso".

"In Sudamerica era più importante la prestazione e meno l'avventura. Secondo me, gli organizzatori hanno capito che bisognava fare riferimento al passato. A mio parere, hanno fatto bene".