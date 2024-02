MotoGP | Beirer sfida Ducati: "KTM vuole lottare per il Mondiale"

Dopo il secondo posto nel campionato costruttori, KTM punta al passo successivo. Nel 2024, il marchio austriaco vuole lottare per il titolo di campione del mondo fino alla fine della stagione MotoGP. "È questo l'obiettivo, sì", afferma il responsabile del settore Motorsport Pit Beirer. KTM vuole sfidare la Ducati e scalzarla dal trono.

"Eravamo quarti", ha detto Beirer, ripensando alla posizione finale di Brad Binder nel Campionato del Mondo dello scorso anno. "Il prossimo obiettivo realistico è portare un pilota sul podio. Questo è sicuramente l'obiettivo".

"Ma non abbiamo fatto tutti questi sforzi per dire che siamo contenti di un podio. Vogliamo lottare per il titolo Mondiale. Abbiamo una strategia a lungo termine per il nostro progetto".

"È già scritto in grande nel calendario che vogliamo lottare per il titolo mondiale nel 2024. Naturalmente, ci può essere un divario tra il desiderio e gli obiettivi realistici. Ciò che mi rende fiducioso è il processo che si sta svolgendo qui".

"Posso vedere i dettagli in cui stiamo ancora migliorando e il salto che abbiamo fatto. Ma naturalmente sono anche consapevole degli avversari che abbiamo di fronte. Abbiamo cercato di migliorare il nostro progetto il più possibile in ogni dettaglio. Ci siamo avvicinati al punto in cui possiamo affrontare definitivamente la lotta al vertice. Siamo pronti".

Oltre a Binder, Jack Miller è al suo secondo anno con la squadra. Durante l'inverno si è lavorato molto a Munderfing e Mattighofen. Nei test invernali di Sepang (Malesia) sono stati registrati tempi sul giro competitivi.

Ma anche la concorrenza ha fatto passi avanti importanti. "Brad ha girato sette decimi di secondo più veloce rispetto alle qualifiche dell'anno scorso, ma era ancora solo settimo in classifica", ha detto Beirer a proposito della brutale realtà della corsa agli armamenti della MotoGP.

"Si migliora di sette decimi di secondo, ma non è sufficiente. Bisogna fare di più. Devi migliorare costantemente. Sono i dettagli a fare la differenza. Abbiamo cercato di lavorare su ogni aspetto: elettronica, telaio, sospensioni, motore".

"L'analisi dei dati sta diventando un argomento sempre più importante. La rapidità con cui si possono individuare i possibili progressi da una sessione all'altra nel corso di un weekend. Abbiamo analizzato molto attentamente questo aspetto. E come possiamo aiutare i piloti a prepararsi ancora meglio".

Il pacchetto tecnico definitivo sarà messo a punto nell'ultimo test invernale in Qatar (19 e 20 febbraio). "Nel prossimo test", ha detto il Team Manager Francesco Guidotti, "dovremo confermare le specifiche del motore e l'aerodinamica. Abbiamo una nuova filosofia per l'elettronica. C'è ancora margine di miglioramento in quest'area".

"Abbiamo lavorato in modo un po' diverso rispetto ai test invernali 2023. Ora abbiamo una base solida ed abbiamo lavorato sui dettagli". L'attenzione si è concentrata anche sull'aerodinamica, sviluppata in collaborazione con gli specialisti di F1 della Red Bull Advanced Technologies.

La fiducia per la nuova stagione è alta, come sottolinea Beirer: "Il giorno in cui non crederemo più di poter diventare campioni del mondo, chiuderemo il progetto. Siamo già determinati a lottare per il titolo mondiale".