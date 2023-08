MotoGP | KTM, niente aggiunte nel 2024. Come farà per le altre moto?

Pierer Mobility AG sta cercando da settimane di ottenere due posti in più sulla griglia di partenza della MotoGP. L'azienda vorrebbe rilevare i due posti vacanti dalla Suzuki insieme a KTM e GasGas. Nonostante gli intensi colloqui, il promotore della MotoGP Dorna Sports ha rifiutato e l’aggiunta non avverrà nel 2024.

Nel 2017, KTM è entrata nella classe regina. Dal 2019, l'azienda austriaca equipaggia anche il team satellite Tech3. "Quando siamo passati da due a quattro moto, questo ci ha quasi ucciso", ammette a posteriori il boss del motorsport Pit Beirer. "All'improvviso ci si rende conto che si sta esaurendo lo spazio a disposizione in azienda. Sono esperienze che non si leggono da nessuna parte. Nella MotoGP non si possono comprare i pezzi in un catalogo. Devi inventarli con i tuoi collaboratori, costruirli e portarli in pista".

"L'espansione è sempre di grande impatto. Le concessioni cadono, arriva il team satellite e poi si vede dai risultati e dagli spigoli degli occhi del personale cosa gli hai fatto". Questa era la situazione nel 2019”. Quattro anni dopo, KTM si vede nella posizione di poter ampliare il proprio impegno con un'altra squadra. "Quando mi chiedono se otto Ducati sono troppe per me? Sì. Ma mi tolgo comunque il cappello perché bisogna gestire queste otto moto", ha detto Beirer a proposito della concorrenza italiana.

"Ora sono convinto che siamo pronti per il prossimo passo. Non smetteremo di chiedere due posti in più. Credo che la nostra moto sia abbastanza forte da poterne costruire altre due. La struttura, anche da tutta la materia prima, è cresciuta. Sei moto sarebbero davvero una dimensione ottimale per noi per guardare al futuro. Se funzionerà per il prossimo anno non dipenderà da noi. Ma faremo comunque uno sforzo estremo per andare in quella direzione per l'anno successivo".

Pit Beirer, Direttore KTM Motorsports Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L'investimento nei giovani talenti giustifica più posti

Per KTM non si tratta solo di ottenere un posto per Pedro Acosta a breve termine, ma di pensare a lungo termine. Dal momento che si impegnano molto per i giovani, dalla Rookies Cup alla Moto3 e Moto2, ritengono che un maggior numero di posti in MotoGP sarebbe giustificato.

"Ci sono costruttori che corrono con una o due squadre nel campionato", spiega Beirer confrontando la concorrenza. La Yamaha finanzia un team in Moto2 e la Honda uno ciascuno in Moto2 e Moto3. Ducati e Aprilia non hanno squadre junior nelle classi minori. Noi abbiamo 28 piloti distribuiti in tutte le classi", sottolinea Beirer. "Allora tutti dovrebbero investire tanti milioni come noi nel lavoro dei giovani, per poter fare le stesse richieste che facciamo noi. Per questo motivo vogliamo le posizioni di partenza".

Le argomentazioni di KTM sono sul tavolo. Nonostante ciò, i responsabili del campionato hanno finora resistito a queste idee. Attualmente ci sono cinque team ufficiali e sei team satellite. I due posti Suzuki devono rimanere riservati a una casa come BMW o Kawasaki.

"Potremmo giocare la carta del marchio aggiuntivo", pensa Beirer a proposito della possibilità Husqvarna. "Ma non vogliono dare quei due slot a una KTM con un marchio diverso, li vogliono per il proprio costruttore. Il desiderio originario di Dorna era che ogni costruttore gestisse un team satellite. Sarebbe la dimensione perfetta, ovviamente. Così tutto rimarrebbe in equilibrio, indipendentemente dal costruttore che reinventa qualcosa. Nessuno diventerebbe troppo potente".

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I posti nelle squadre satellite non vengono assegnati

"Ma questo non può essere applicato. Quindi preferiamo avere sei moto piuttosto che quattro, per poter competere in qualche modo. Ma, ad essere onesti, la Ducati si è aiutata con il campo che c'era. C'è domanda e offerta". Perché nessun team satellite può essere costretto a lavorare con un partner che al momento non ha una moto competitiva. È il libero mercato che lo regola. E Ducati è riuscita a convincere i team satellite con la sua offerta tecnica e il suo prezzo.

Ma perché i due posti Suzuki non sono stati assegnati a un nuovo team satellite e a KTM? "C'è un impegno verbale, ma non contrattuale, con i capi dei team, che questi posti hanno un valore così alto e non inflazionano sempre di più", dice Beirer. "Si tratta di partner fissi del campionato, che hanno attraversato anche le difficoltà in alcuni casi quando non c'erano tanti costruttori. Sono protetti. Anche gli slot per i costruttori sono limitati".

Al momento, quindi, KTM si sta guardando alle spalle con il suo desiderio depositato. A Spielberg si sono svolti ulteriori colloqui con Dorna. Per il 2024, l'argomento dei due slot aggiuntivi sulla griglia di partenza dovrebbe essere finalmente fuori discussione.

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Duello tra Espargaro e Fernandez per un posto in Tech3?

Questo significa che KTM ha cinque piloti sotto contratto per quattro moto il prossimo anno. Acosta sembra ormai destinato al team Tech3-GasGas. Il secondo posto sarà deciso in autunno tra Pol Espargaro e Augusto Fernandez, anche se entrambi hanno un contratto.

"Non ho alcuna pressione", dice il debuttante Fernandez. "Naturalmente ho bisogno di risultati. Voglio migliorare. Non sono io a chiederlo. Continuerò con la stessa moto, nella stessa squadra e con le stesse persone. Per me è positivo rimanere qui per un altro anno. L'obiettivo è arrivare al top".

Per lui, al momento, non c'è alcun pensiero di lasciare il suo posto. Espargaro, che insiste sul suo contratto biennale, è dello stesso parere. Ma anche a lui potrebbe essere offerto il ruolo di un altro collaudatore accanto a Dani Pedrosa e Jonas Folger. "Il signor Pierer è un bisbetico e naturalmente vuole i migliori piloti", commenta il veterano. "Lo capisco perfettamente".

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho un contratto e voglio cercare di essere il più veloce. So che in MotoGP si parla del mio posto. È normale. Se non sei qui e non hai buone prestazioni, ci sono molti piloti di talento che vogliono la tua moto. È normale e non è un problema. Ci ho avuto a che fare per tutta la mia carriera. Sono qui da 15 anni e capisco che è così in un ambiente competitivo. Deve essere così anche se si vogliono vedere i migliori piloti del mondo".

"Non ci si può arrabbiare per questo", dice Espargaro a proposito delle speculazioni. "Come ho detto, sono qui da molti anni e so come funziona. L'importante è sapere cosa si ha. Bisogna essere rilassati e circondarsi di brave persone. Il resto non è importante per me".