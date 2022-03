MotoGP | Quartararo: "Yamaha più competitiva a Mandalika"

Carica lettore audio

Il Gran Premio del Qatar ricorda gioie e dolori a Fabio Quartararo, che lo scorso anno ha trionfato mentre nella gara di apertura di questo 2022 ha faticato accusando anche un problema di pressione della gomma anteriore. Il campione del mondo in carica non ha iniziato la sua stagione di difesa al titolo nel migliore dei modi, lamentandosi spesso di un motore non all’altezza dei rivali e addirittura arrivando a definire aperto il suo futuro in occasione dei test pre-stagionali.

Tuttavia, la motivazione in vista di Mandalika non manca di certo. Il pilota di Nizza, forte delle informazioni raccolte durante i test che si sono tenuti questo inverno sulla pista indonesiana, è determinato a scendere in pista con l’obiettivo di provare a dare una svolta alla sua stagione, pur sapendo che non sarà semplice: “Mi sento bene e sono pronto a guidare di nuovo a Mandalika. In Indonesia abbiamo fatto un buon lavoro durante i test invernali”.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

Nonostante le affermazioni molto forti venute dal campione del mondo in carica, la voglia di combattere e di provare ad essere davanti è incredibile. Quartararo ha già archiviato la gara di Lusail e si proietta verso il Gran Premio dell’Indonesia, secondo appuntamento della stagione: “Abbiamo svolto molto lavoro e abbiamo completato tanti giri, quindi ne faremo buon uso. Non voglio soffermarmi su quanto successo in Qatar, anche perché so che abbiamo un buon punto di partenza per questo weekend. Sarò concentrato al 100% per ottenere un buon risultato. Il nostro passo era buono durante i test, ma molti dei nostri rivali erano veloci, quindi ogni dettaglio e ogni millesimo conta”.

È pronto a tornare in pista anche Franco Morbidelli, che a Lusail era apparso meno critico nei confronti della moto rispetto al compagno di squadra. Il pilota Yamaha si è ripreso pienamente dall’infortunio e già in Qatar era al 100% della forma fisica, pertanto ora potrà concentrarsi solo sul lavoro in sella alla M1: “Torniamo in pista a Mandalika. Il test ci ha dato un po’ di esperienza con questa pista e possiamo sfruttarla a nostro vantaggio. Abbiamo fatto molti progressi in questi tre giorni e possiamo capire come trarre il massimo dal nostro pacchetto per migliorare nel corso dei tre giorni. Sappiamo che il secondo settore in particolare può essere insidioso, quindi lavoreremo per trovare il giusto bilanciamento della moto che si adatti a questa pista”.