MotoGP: Fabio Quartararo campione a Misano se...

Fabio Quartararo entrerà nel Gran Premio dell'Emilia-Romagna con una prima possibilità di assicurarsi il titolo di campione del mondo e portare alla Francia il suo primo titolo della classe regina. La gara, prevista per il 22-24 ottobre, si svolgerà a Misano, una pista che la MotoGP ha già visitato il mese scorso, con Pecco Bagnaia che ha vinto proprio davanti a Quartararo.

Il francese è l'unico pilota ad aver conquistato punti in ogni gara nelle 15 gare finora, e ha costruito un vantaggio di 52 punti sul suo rivale più vicino, il pilota Ducati che è matematicamente l'ultimo pilota ancora in lizza con il #20. Con 75 punti ancora da assegnare nei tre round rimanenti, il Gran Premio delle Americhe ha escluso dalla corsa al titolo il campione del mondo uscente Joan Mir, così come Jack Miller e Johann Zarco.

L'evoluzione dei leader durante la stagione



Gran Premio Leader Punti di vantaggio #1 GP del Qatar M. Viñales 5 #2 GP di Doha J. Zarco 4 #3 GP del Portogallo F. Quartararo 15 #4 GP di Spagna F. Bagnaia 2 #5 GP di Francia F. Quartararo 1 #6 GP d'Italia F. Quartararo 24 #7 GP di Catalogna F. Quartararo 14 #8 GP di Germania F. Quartararo 22 #9 GP d'Olanda F. Quartararo 34 #10 GP di Stiria F. Quartararo 40 #11 GP d'Austria F. Quartararo 47 #12 GP di Gran Bretagna F. Quartararo 65 #13 GP d'Aragón F. Quartararo 53 #14 GP di San Marino F. Quartararo 48 #15 GP delle Americhe F. Quartararo 52

Se Bagnaia ha ancora una possibilità, tuttavia, ha bisogno di almeno due zero di Quartararo nei prossimi tre round per mantenere vive le sue speranze. Questo sarebbe certamente un colpo importante, visto che non è mai successo al francese in questa stagione. Anche quando ha avuto un problema fisico nel Gran Premio di Spagna è riuscito a recuperare tre punti con il 13° posto, e ha anche accumulato cinque vittorie su un totale di dieci podi, più di chiunque altro quest'anno.

Il duello Quartararo-Bagnaia nel corso della stagione



Pos. Pilota Pts 1 F. Quartararo 254 11 /5 25 /1 25 /1 3 /13 16 /3 25 /1 10 /6 16 /3 25 /1 16 /3 9 /7 25 /1 8 /8 20 /2 20 /2 - - - 2 P. Bagnaia 202 16 /3 10 /6 20 /2 20 /2 13 /4 - 9 /7 11 /5 10 /6 5 /11 20 /2 2 /14 25 /1 25 /1 16 /3 - - -

Esplorando gli scenari peggiori, un pareggio nella notte della gara finale di Valencia consegnerebbe comunque il titolo a Quartararo, ma solo se Bagnaia non vincesse le tre gare rimanenti, andando in quel caso a pareggiare le cinque vittorie del francese. Rimanendo imbattutto fino alla fine della stagione, Bagnaia avrebbe un vantaggio in termini di secondi posti se Quartararo non ne ottenesse altri: l'italiano finora ne ha ottenuti tre, Fabio invece due. Il pilota della Yamaha, d'altra parte, ha più terzi posti (tre contro due).

Per facilitarsi le cose, il pilota della Yamaha deve lasciare Misano con almeno 51 punti di vantaggio sul suo avversario, in modo da assicurarsi il titolo alla prima occasione. Per esempio, se Bagnaia non segna almeno tre punti o Quartararo non ne perde più di due contro l'italiano, il titolo sarà assegnato. Tra i due estremi delle opzioni più pessimistiche o ottimistiche, sono possibili però molti scenari.

Fabio Quartararo campione a Misano se...

vince, indipendentemente dal risultato di Bagnaia;

è secondo e Bagnaia non vince;

è terzo e Bagnaia non fa meglio di quarto;

è quarto e Bagnaia non fa meglio di quinto;

è quinto e Bagnaia non fa meglio di quarto;

è sesto e Bagnaia non fa meglio di quinto;

è settimo e Bagnaia non fa meglio di quinto;

è ottavo e Bagnaia non fa meglio di sesto;

è nono e Bagnaia non fa meglio di settimo;

è decimo e Bagnaia non fa meglio di ottavo;

è undicesimo e Bagnaia non fa meglio di nono;

è dodicesimo e Bagnaia non fa meglio di decimo;

è tredicesimo e Bagnaia non fa meglio di undicesimo;

è quattordicesimo e Bagniaia non fa meglio di dodicesimo;

è quindicesimo e Bagnaia non fa meglio di tredicesimo;

Bagnaia non fa almeno tredicesimo, indipendentemente dal risultato di Quartararo.

L'assegnazione dei punti



Vittoria 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 25 pts 20 pts 16 pts 13 pts 11 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1 pt

Gli altri titoli

Tra le altre battaglie in corso in questa stagione, Johann Zarco potrebbe assicurarsi il titolo di migliori pilota indipendente: dovrebbe lasciare Misano con 51 punti di vantaggio (per evitare di ritrovarsi in parità a Misano senza avere vittorie all'attivo) e attualmente ha 37 punti su Aleix Espargaro, 59 su Jorge Martin, 70 su Enea Bastianini e 71 su Takaaki Nakagami.

Fabio Quartararo potrebbe chiudere il BMW M Award, che premia le prestazioni in qualifica assegnando gli stessi punteggi della domenica. Se Bagnaia non dovesse qualificarsi primo o secondo, il francese vincerà questo premio indipendentemente dalla sua posizione in griglia.

Tuttavia, il titolo Costruttori, quello Team e quello di Rookie of the Year non saranno assegnati sicuramente a Misano. La lotta continuerà oltre il Gran Premio dell'Emilia Romagna anche in Moto2, con Remy Gardner e Raul Fernandez separati da soli 9 punti.

Pedro Acosta, d'altra parte, avrà il suo primo match point in Moto3, anche se per sfruttarlo dovrà riuscire a conquistare ben 21 punti più del diretto inseguitore Dennis Foggia.