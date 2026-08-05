MotoGP | E se la Yamaha ritrovasse il numero 1 nella prossima stagione?

È piuttosto incongruo, se ci si pensa: la Yamaha è attualmente il fanalino di coda della MotoGP, in grande difficoltà da diversi anni ed incapace di vincere gare; ma allo stesso tempo, i due futuri piloti ufficiali del marchio occupano la vetta della classifica generale.

A metà stagione, Jorge Martin guida infatti la classifica, con 14 punti di vantaggio sul discreto e nondimeno temibile Ai Ogura. Tuttavia, poiché la prima metà del campionato si è rivelata piuttosto incostante, è difficile dire oggi quale tendenza si delineerà nel corso degli 11 Gran Premi ancora da disputare fino alla fine.

E se Marc Marquez non riuscisse a colmare il ritardo accumulato? E se uno dei futuri piloti Yamaha finisse per imporsi?

Queste domande sono legittime e Massimo Meregalli non ha aspettato che gliele ponessero per fare questa riflessione. "Naturalmente prendiamo in considerazione questa possibilità", ha detto il direttore del team ufficiale Yamaha al sito ufficiale della MotoGP. "Ma penso che per la maggior parte dei team sia preferibile ottenere il numero 1 internamente, e non dall'esterno".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Abbiamo molto ottimismo per la prossima stagione, ma per il momento siamo pienamente concentrati sulla stagione attuale", ha aggiunto il manager italiano, che affiancherà una delle stelle del campionato ad un profilo emergente, due piloti che oggi sommano tre titoli mondiali in tutte le categorie.

Se Fabio Quartararo ha deciso da sé di lasciare la Yamaha lo scorso inverno dopo otto stagioni intense che lo hanno portato anche al titolo nel 2021, Alex Rins si è invece trovato di fronte alla scelta del costruttore di rinnovare integralmente la sua line-up. Per la prima sella, la volontà di cambiamento di Jorge Martin ha rapidamente offerto un'opzione molto solida, mentre l'opportunità di ingaggiare Ai Ogura si è presentata più tardi, a margine dei primi Gran Premi.

In entrambi i casi, Massimo Meregalli assicura che Yamaha non ha "avuto bisogno di convincerli". E ha raccontato all'emittente italiana Sky Sport MotoGP: "Per quanto riguarda Jorge, credo che non ci sia nulla da dire. Ha già dimostrato quanto sia veloce, ha già vinto titoli. Ha avuto fiducia nel nostro progetto, e fin dall'inizio, quando abbiamo iniziato a parlare con lui. Per noi era una priorità quando abbiamo iniziato a riflettere sui piloti per il 2027 ed il 2028".

"Poi abbiamo avuto anche l'opportunità di ingaggiare Ai. Anche questa operazione si è basata sulla fiducia reciproca ed abbiamo trovato un accordo molto rapidamente. Tutto combaciava bene, e l'idea di avere un pilota giapponese con una Casa giapponese era per noi qualcosa di affascinante e siamo riusciti ad intenderci".

L'arrivo di questi due nuovi piloti, entrambi provenienti dal clan Aprilia, è percepito come un cambiamento salutare per Yamaha dopo un periodo di grande flessione. Potenziali portatori di nuove idee, Martin e Ogura potranno fare propria la prima M1 da 850cc per avviare il nuovo capitolo che si profila.

"Anche le cose più belle hanno una fine e concludiamo questa lunga avventura con Fabio e Alex. Siamo grati per ciò che hanno fatto per noi e per il modo in cui abbiamo lavorato insieme", sottolinea Massimo Meregalli. "Ma con nuovi piloti in arrivo e un nuovo regolamento, ci sono molte novità. Questo porterà una ventata d'aria fresca, una nuova motivazione, e siamo tutti entusiasti all'idea di cominciare quella che chiamerei una stagione completamente nuova. Ci sono molte novità, che sono solo positive per tutti".

Il lavoro prosegue anche per il 2026

Questo cambiamento si concretizzerà tra quattro mesi, con i primi test della futura stagione. Nel frattempo, restano 11 Gran Premi da disputare, durante i quali la Yamaha dovrà continuare a gestire la sua realtà attuale: una moto superata dalla concorrenza e due piloti che sanno di essere in partenza e non si aspettano più molto dal loro materiale.

"Penso che siano tutti piloti professionisti, così come noi siamo un team professionale. L'obiettivo è semplicemente cercare di migliorare le prestazioni ed ottenere con loro due i migliori risultati possibili", spiega Massimo Meregalli, senza negare minimamente la durezza di questo 2026.

"Chiaramente non è una stagione facile, in ogni caso non la prima parte. Eravamo consapevoli che sarebbe stato difficile. Abbiamo sempre detto che sarebbe stata davvero una stagione di apprendimento:introducendo un progetto completamente nuovo e soprattutto iniziando a correrci, eravamo consapevoli che ci sarebbero state molte difficoltà lungo il percorso".

Massimo Meregalli, Team Director Yamaha, in the garage Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Tuttavia, stiamo imparando e questo ci aiuterà chiaramente l'anno prossimo quando introdurremo la nuova moto. Ci sarà una sola configurazione motore e questo potrebbe forse garantire una prestazione migliore. Siamo a metà di questa stagione e, fin dall'inizio, l'obiettivo di tutti noi è sempre stato cercare di aumentare le prestazioni, e di conseguenza i risultati, nella seconda parte".

In quest'ottica, il responsabile spiega che lo scopo della pausa era anche cercare "di massimizzare ciò che abbiamo e ciò che porteremo nella seconda parte della stagione". E contrariamente a quanto dicono i suoi piloti, Meregalli afferma che la M1 continuerà ad essere evoluta, anche se si tratta verosimilmente di sviluppi che non riguardano il nodo del problema, ovvero il motore.

"Continuiamo a sviluppare la moto, abbiamo appena introdotto la nostra ultima omologazione aerodinamica, con la quale avevamo svolto un ottimo test a Barcellona. Questo dimostra che continueremo a lavorare fino alla fine della stagione. Non sarà l'ultima evoluzione", dichiarava durante il GP di Germania.

Dopo la terza specifica aerodinamica affidata a Quartararo al Sachsenring, Meregalli promette che gli aggiornamenti continueranno ad arrivare. "Man mano che i pezzi arriveranno, li metteremo a disposizione di tutti i piloti. Per noi è davvero un anno in cui stiamo imparando moltissime cose, e ciò che impariamo quest'anno ci servirà certamente l'anno prossimo. Partiremo con una base, mentre quest'anno non ne avevamo una".