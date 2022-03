GTWC | Rossi prova a Misano con l'Audi WRT assieme a Vervisch

Carica lettore audio

Qualche giorno di sosta per festeggiare il suo 43° compleanno e poi di nuovo in pista.

Valentino Rossi non si ferma mai e continua a lavorare incessantemente con il Team WRT per preparare al meglio l'esordio nel GT World Challenge Europe, che fra un mese apre i battenti con il primo appuntamento previsto ad Imola.

Dopo le prove a Magny-Cours, il "Dottore" stavolta non si è spostato più di tanto da casa sua, recandosi sul tracciato di Misano Adriatico per una nuova sessione di test al volante dell'Audi R8 LMS GT3 Evo II gestita dalla squadra belga.

Al suo fianco c'era Frédéric Vervisch, pilota ufficiale di Audi Sport Customer Racing, che gli ha dato una mano ad affinare la vettura analizzando i dati e cercando le soluzioni migliori per essere competitivo.

Valentino Rossi, Team WRT, Audi R8 LMS GT3 Evo II Photo by: Camilss

Ancora non è stato annunciato alcun nome per quanto riguarda i compagni di squadra di Valentino nella stagione 2022, dato che uno condividerà il volante con lui per tutto l'anno tra serie Sprint ed Endurance, mentre un altro si aggiungerà per quest'ultima.

All'inizio della prossima settimana sono previsti i test ufficiali organizzati da SRO Motorsports al Paul Ricard e lì sapremo quali saranno i colleghi del 9 volte Campione del Motomondiale in questa sua nuova sfida a quattro ruote.

A questo punto, però, è presumibile che sia proprio Vervisch il candidato numero uno a formare l'equipaggio dell'Audi #46, che a Misano ha girato ancoran livrea nera con inserti gialli in attesa che venga definita la livrea ufficiale.

Infine un'altra bella notizia è che ai box del "Marco Simoncelli" era presente anche papà Graziano Rossi, che quindi si è ripreso dopo i problemi fisici accusati qualche tempo fa.